Ситуація на Петропавлівській Борщагівці загострюється: лунають постріли

Про це повідомляють кореспондент 24 Каналу.

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Що відомо про сутички на Петропавлівській Борщагівці?

Біля будинку на Петропавлівській Борщагівці посилилися сутички. За повідомленнями журналістів 24 Каналу, люди продовжують вимагати відпустити тих, хто перебуває всередині будівлі.

Сутички на Петропавлівській Борщагівці посилилися: дивіться відео

Присутні запускають димові шашки, розбивають вікна цеглою, яку відламують від огорожі, та пошкоджують паркан. Журналістка, яка перебувала на місці, повідомила, що лунають постріли.

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Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що представники її Офісу працюють на місці разом із командуванням Національної гвардії України.

За її словами, усі військовослужбовці нібито перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу. Також призначили перевірку, яка має встановити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, 2 листопада біля приватного будинку на Петропавлівській Борщагівці виник конфлікт після повідомлень про можливе незаконне утримування військовослужбовців зі статусом СЗЧ. У мережі поширювали звинувачення в катуваннях, вимаганні грошей за звільнення та утримуванні десятків людей.

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Командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що на об'єкті були військовослужбовці, зокрема четверо людей, які потребували медичної допомоги. За його словами, їх доправили до медичного центру Нацгвардії, а обставини події перевіряють у межах службового розслідування.

На місце події прибув Кирило Буданов. Інцидент уже привернув увагу Офісу Президента.