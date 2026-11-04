Суд обрав запобіжний захід псевдолікарці з Петропавлівської Борщагівки

Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо про запобіжний захід для Молодої?

Валентині Молодій інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, поширення інформації про місце розташування військових підрозділів та організацію масових заворушень.

За цими підозрами суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Можливості вийти під заставу рішення суду не передбачає.

Після засідання підозрювана повідомила журналістам, що планує подати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, Валентина Молода – 49-річна жінка, яка опинилася в центрі скандалу навколо військовослужбовців Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Саме вона, за даними журналістів, викликала поліцію та представилася власницею клініки "Мед-престиж".

Водночас розслідувачі з'ясували, що ця компанія належить громадянину Ізраїлю Михайлу Фурману, а сама клініка припинила роботу ще у 2023 році. Той розповів, що автомобіль швидкої допомоги, який приїхав до будинку з військовими, продали ще у 2024 році, а нові власники мали зняти з нього логотипи "Мед-престиж".

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За інформацією з Instagram-сторінки Молодої, вона працює у клініці пластичної та естетичної хірургії "Молода-я". Також, за даними YouControl, жінка є засновницею та керівницею кількох громадських організацій і медичних компаній.

Журналісти звернули увагу й на судове провадження щодо умисного легкого тілесного ушкодження, зареєстроване стосовно Молодої у 2020 році, а в червні 2026 року її звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.