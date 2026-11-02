"Швидку" продали, а клініка не працює: хто підняв скандал із військовими на Київщині

Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, хто викликав поліцію, чому жінка представилася власницею клініки та що відомо про швидку, яка приїхала на місце.

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Хто поширив інформацію про незаконне утримання військових?

Як розповів журналістам начальник управління превентивної діяльності поліції Київщини Борис Бреус, правоохоронців викликала жінка, яка представилася лікаркою та заявила про незаконне позбавлення волі людей у приватному будинку.

Дана громадянка почала поширювати інформацію, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі, і потребують негайно медичної допомоги– розповів він.

Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що ТОВ "Мед-престиж" зареєстрували у 2012 році в Миколаєві. Власником компанії є громадянин Ізраїлю Михайло Фурман, який раніше мав російське громадянство.

У розмові з журналістами той повідомив, що клініка припинила діяльність у 2023 році, хоча юридично компанію не закрили. За його словами, вона мала п'ять автомобілів швидкої допомоги: один передали миколаївським військовим, а решту продали.

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Зокрема, машину, яка приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці, викупили ще у 2024 році. Нові власники мали зняти з неї логотипи "Мед-престиж" і не мали права представлятися від імені компанії.

"Слідство.Інфо" встановило, що жінка, яка представилася власницею клініки, – 49-річна Валентина Молода. За інформацією з її сторінки в Instagram, вона працює у клініці пластичної та естетичної хірургії "Молода-я".

Також, за даними YouControl, Молода є засновницею та керівницею кількох громадських організацій і медичних компаній. Журналісти також звернули увагу на судові провадження за її участю: зокрема, у 2020 році щодо неї зареєстрували справу про умисне легке тілесне ушкодження. У червні 2026 року її звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

Нагадаємо, командувач Національної гвардії Олександр Півненко пояснював, що будівля в Петропавлівській Борщагівці була пунктом тимчасової дислокації підрозділу. Туди доправляли мобілізованих після ТЦК, де вони оформлювали документи та проходили перевірки перед відправленням до навчальних центрів.

За словами Півненка, у будинку перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військові частини, знайшли та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Згодом їх передали до медичного центру НГУ для обстеження.