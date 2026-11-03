Сутички у Петропавлівській Борщагівці: поліція навала кількість осіб, що були у будинку

Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе, передає 24 Канал.

Adv

популярні відео

Позиція правоохоронців

За словами Цуцкірідзе, спершу наряд прибув на виклик щодо ймовірного утримання однієї людини. Проте безпосередньо на місці події поліцейські отримали заяву вже про нібито 40 заручників.

Близько 17:00 біля будівлі розпочалися активні сутички та спроби прориву. Як пояснив Цуцкірідзе, представники поліції не могли зайти всередину, оскільки це військовий об'єкт і доступ до нього можливий за санкцією суду.

Голова Нацполу також розповів, що під час сутичок мітингувальники завдавали шкоди поліції. Правоохоронці утрималися від застосування сили, щоб не допустити кровопролиття, та наголосили, що таке рішення не є слабкістю.

Наразі правоохоронці встановили 16 радикально налаштованих осіб. Наразі тривають заходи з надання правової оцінки їхнім діям.

Ситуація всередині пункту дислокації

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, що особисто оглянув місце подій. Він зазначив, що всередині будівлі вже перебували четверо військовослужбовців, які готувалися до госпіталізації. Далі до приміщення також завели представників військового омбудсмана та ДБР, аби показати, що це тимчасовий пункт дислокації.

Цим нашим громадянам захотілося ще відпустити 17 військовослужбовців. Мітинги були нелогічні– додав командир Нацгвардії.

За словами Півненка, подібна оренда застосовується через велику кількість особового складу "заради збереження життів військових".