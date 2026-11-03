"Росія розхитує ситуацію": МВС проводить брифінг щодо подій у Петропавлівській Борщагівці

Очільник Національної поліції України Максим Цуцкірідзе розповів, що правоохоронці виявили в тіктоці стрім.

Заяв про мітинг не надходило як вимагає законодавство. Жодних заяв про злочини в будівлі теж не отримувала поліція.

Заяви зі стрімів про поломаний хребет – фейкові. Підбурювали народ– зазначив Цуцкірідзе, але додав, що стан постраждалих ще перевіряється.

Близько 17:00 почалися сутички і прорив до будівлі.

За словами Цуцкірідзе, поліція не могла знайти на об'єкт, бо він військовий. Це було можливо тільки з санкції суду.

Згодом встановили, що там було 26 осіб. 4 особи висловили намір надання меддопомоги.

Очільник Національної поліції додав, що мітингувальники завдавали шкоди поліцейським, а ті утрималися від сили, аби не допустити кровопролиття. Він також подякував поліцейським і сказав, що їхні дії – це не слабкість.