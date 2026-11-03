"Росія розхитує ситуацію": МВС проводить брифінг щодо подій у Петропавлівській Борщагівці

2 листопада Петропавлівську Борщагівку під Києвом сколихнули сутички. У МВС вважають, що так Росія розхитує ситуацію в Україні.
24 Канал передає, що розповіли на брифінгу МВС 3 листопада.
Що кажуть про сутички правоохоронні органи
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За якими статтями розслідують конфлікт
Сутички розслідують за статтями про організації масових заворушень насильства та захват споруд, опір правоохоронцям, перешкоджання законній діяльності формувань.
Слідство встановлює собі які доєдналися на початку і які розгортали конфлікт і радикалізували його.
У МВС кажуть, що поліції вдалося максимально згладити ситуацію навіть шляхом втрати майна та авто.
Що відомо про "медиків"
Особи, які прибули на місце представилися медиками і нібито приїхали з наміром надання меддопомоги.
Потім вдалося з'ясувати вони не медики. Автомобілі приватної "швидкої" розпродані.
Її власник підтвердив, що була заборона використання бренду.
"Медикиня" була там за проханням родички людини яка була в СЗЧ. Попередньо жінка робила розвідку цього місця, відправляла водія.
Наразі встановлено 16 радикальних осіб. Оцінка ще надається.
Заява Цуцкірідзе
Очільник Національної поліції України Максим Цуцкірідзе розповів, що правоохоронці виявили в тіктоці стрім.
Заяв про мітинг не надходило як вимагає законодавство. Жодних заяв про злочини в будівлі теж не отримувала поліція.
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Близько 17:00 почалися сутички і прорив до будівлі.
За словами Цуцкірідзе, поліція не могла знайти на об'єкт, бо він військовий. Це було можливо тільки з санкції суду.
Згодом встановили, що там було 26 осіб. 4 особи висловили намір надання меддопомоги.
Очільник Національної поліції додав, що мітингувальники завдавали шкоди поліцейським, а ті утрималися від сили, аби не допустити кровопролиття. Він також подякував поліцейським і сказав, що їхні дії – це не слабкість.
Заява Вигівського
Вигівський каже що протестувальники були нелогічні, бо перешкоджали автобусу з цими людьми.
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Вигівський також проводить своє розслідування.
За його словами, Росія веде гібридну війну, і ця ситуація розхитує нас з середини.
Наразі за фактом сутичок розслідується ряд кримінальних проваджень.
Вигівський стверджує що чотирьом в будівлі надавалася меддопомога.
Окрім того, перебували в приміщенні ще 17 осіб. Це військовослужбовці НГУ.
Ситуація почалася з псевдомедикині. Будівля була в оренді Нацгвардії на законних підставах.
Після резонансу і стрімів люди почали збиратися. Потім прибув Півненко.
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