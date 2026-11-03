"Россия расшатывает ситуацию": МВД проводит брифинг по событиям в Петропавловской Борщаговке

Глава Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил, что правоохранители обнаружили в TikTok стрим.

Заявлений о митинге не поступало, как того требует законодательство. Никаких заявлений о преступлениях в здании полиция также не получала.

Заявления из стримов о сломанном позвоночнике – фейковые. Подстрекали народ– отметил Цуцкиридзе, но добавил, что состояние пострадавших еще проверяется.

Около 17:00 начались столкновения и прорыв к зданию.

По словам Цуцкиридзе, полиция не могла попасть на объект, поскольку он является военным. Это было возможно только с санкции суда.

Впоследствии установили, что там находилось 26 человек. Четверо из них выразили желание получить медицинскую помощь.

Глава Национальной полиции добавил, что демонстранты наносили вред полицейским, а те воздержались от применения силы, чтобы не допустить кровопролития. Он также поблагодарил полицейских и сказал, что их действия – это не слабость.