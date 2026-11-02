Условия пребывания нацгвардейцев в здании проверят: Выговский о служебном расследовании

Как сообщил глава МВД Иван Выговский, в течение дня ему поступали регулярные доклады от командующего НГУ, временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины и командования 1-го корпуса НГУ "Азов".

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Заявление МВД

Выгивский заявил, что здание в Киевской области использовали военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии. Командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко вместе с заместителями лично прибыл на место для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Еще днем поручил начать служебное расследование, в рамках которого будет проверена вся информация, в том числе об условиях пребывания военных– сообщил министр.

Выговский отметил, что находившиеся внутри помещения родные военнослужащих получили возможность пообщаться с ними. Кроме того, к зданию были допущены медицинские работники и несколько представителей общественности.

На месте инцидента работают ДБР и Офис Военного Омбудсмана. Чиновник заверил, что командование НГУ оказывает полное содействие.

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Национальная гвардия Украины – одна из ключевых составляющих сил безопасности и обороны Украины. Призываем граждан воздержаться от распространения ложной информации и совершения неправомерных действий– подчеркнул Выговский.

Напомним, события развернулись вечером 2 ноября у частного дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Выяснилось, что там находились бойцы Нацгвардии, в том числе возвращенные после самовольного ухода из части. Некоторых военных передали медикам, а полиция опровергла слухи о содержании десятков заложников.