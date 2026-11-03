Що відбувалося в будинку під Києвом: Офіс Військового омбудсмана проведе всебічну перевірку

Офіс Військового омбудсмана ініціював перевірку порушення прав людей

На місці події в тимчасовому пункті дислокації військової частини Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці, яка сталася 2 листопада, працювали фахівці Офісу Військового омбудсмана. Через напад на військовий об'єкт, де могли утримувати цивільних та військових, перевірять не лише можливі факти катувань, але й інші обставини. Про це повідомили в самому Офісі.

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Представники органу перебували не лише на місці заворушення, але й поїхали до госпіталю, куди доставили чотирьох військових з того будинку.

Завдяки ініційованій перевірці щодо можливих порушень правил мобілізації та незаконного затримання людей мають перевірити:

чому новобранці, які очікували на військовий вишкіл, і військові, які перебували в СЗЧ, потрапили до приватного будинку;

чи не було порушень під час військово-лікарської комісії осіб;

чи обґрунтовані висновки щодо придатності до військової служби з огляду на стан здоров'я;

обставини самовільного залишення військової частини та процедури повернення до військової служби.

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Водночас наголошуємо: застосування сили до військовослужбовців та напад на військовий об’єкт є неприпустимими, події у Петропавлівській Борщагівці потребують жорсткого реагування правоохоронних органів у межах компетенції– йдеться в повідомленні Офісу Військового омбудсмана.

Що відомо про сутички в Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 3 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Зокрема, розслідування стосується перевищення військовою службовою особою влади.

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Інцидент стався біля приватного будинку, де тимчасово розміщували військових, після поширення заяв про нібито незаконне позбавлення волі й катування там людей.

Також до розслідування долучається міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Посадовець протягом дня отримував регулярні доповіді від командувача Національної гвардії, тимчасового виконувача обов'язків голови Національної поліції України та командування 1-го корпусу "Азов".

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов назвав події у Петропавлівській Борщагівці неприпустимими та такими, що шкодять єдності українців на тлі російської загрози.