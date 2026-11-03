"Шкодять єдності українців": Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці

Кирило Буданов / Getty Images
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці, які сталися напередодні. Він назвав їх неприпустимими для держави та наголосив, що подібні ситуації шкодять єдності українців на тлі російської загрози.
Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.
популярні відео
Що Буданов сказав про події у Петропавлівській Борщагівці?
Кирило Буданов наголосив, що події у Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими, особливо в умовах повномасштабної війни та постійної російської загрози.
Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози
Правоохоронці та уповноважені органи вже з'ясовують усі деталі інциденту. Їхнє завдання – встановити повну й об'єктивну картину подій, визначити відповідальних і вжити заходів, щоб подібне не повторилося.
Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям
На завершення Буданов закликав українців під час ухвалення рішень і врегулювання конфліктів зважати передусім на інтереси держави та нації.
Командувач угруповання військ "Азов", бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на інформаційний резонанс навколо подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він заявив, що поширення повідомлень про інцидент у нинішньому вигляді відповідає інтересам Росії.
За словами військового, ворог прагне розділити українське суспільство та військо, дестабілізувати ситуацію в країні й дискредитувати захисників.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі