"Редіс" відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці

Відповідне звернення опублікували на сторінці "Азову".

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Що Прокопенко сказав про події у Борщагівці?

Денис Прокопенко оприлюднив відеозвернення, у якому висловився про інформаційну кампанію навколо інциденту в Петропавлівській Борщагівці.

Росіяни зацікавлені в розділенні українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорненні образу військового. Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян– сказав командувач.

Прокопенко також заявив, що люди, які не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються в тилу саботажем, дискредитуючи українських військових і створюючи вигідну для Росії інформаційну картинку.

У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу– наголосив він.

Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці?

2 листопада в соцмережах почали поширювати повідомлення про нібито незаконне утримання людей у будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Біля будівлі зібралися місцеві мешканці, а ситуація переросла в конфлікт.

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Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що в будинку перебували військовослужбовці, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ). За його словами, четверо військових були госпіталізовані. Він оголосив службове розслідування.

До перевірки долучилися поліція, Офіс військового омбудсмана та СБУ, а всіх людей зрештою вивели з будівлі. На тлі сутичок на місце прибув керівник Офісу Президента Кирило Буданов, який провів переговори з присутніми та заявив, що всередині вже нікого немає.