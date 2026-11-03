"Редис" отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке

Соответствующее обращение было опубликовано на странице "Азова".

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Что Прокопенко сказал о событиях в Борщаговке?

Денис Прокопенко обнародовал видеообращение, в котором высказался об информационной кампании вокруг инцидента в Петропавловской Борщаговке.

Россияне заинтересованы в расколе украинского общества и вооруженных сил, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного. Что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян– сказал командующий.

Прокопенко также заявил, что люди, которые не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются в тылу саботажем, дискредитируя украинских военных и создавая выгодную для России информационную картину.

В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу– подчеркнул он.

Что известно об инциденте в Петропавловской Борщаговке?

2 ноября в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы незаконном удержании людей в доме в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. У здания собрались местные жители, а ситуация переросла в конфликт.

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Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что в здании находились военнослужащие, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части (СОЧ). По его словам, четверо военных были госпитализированы. Он объявил служебное расследование.

К проверке подключились полиция, Офис военного омбудсмена и СБУ, а всех людей в итоге вывели из здания. На фоне столкновений на место прибыл глава Офиса Президента Кирилл Буданов, который провел переговоры с присутствующими и заявил, что внутри уже никого нет.