Гражданские и хозяйственные вопросы: права украинцев за границей защищает специальная Конвенция

Украинцы, проживающие за границей, получили возможность защищать свои права в судах той страны, где они находятся. Благодаря Конвенции о международном доступе к правосудию устраняются те практические проблемы, что могли возникать при обращении лица в суд за пределами своего государства.

Конвенция о международном доступе к правосудию вступила в силу для Украины

Многие украинцы были вынуждены уехать за границу из-за войны, другие живут там уже давно. Для них международное законодательство предусматривает возможность защиты в суде и в целом укрепление прав. Международное судебное сотрудничество предусмотрено специальной Конвенцией, пишет Министерство юстиции Украины.

Так украинцы будут иметь больше возможностей для защиты, в частности в странах, куда они бежали от войны. Речь идет о случаях, когда суды могли нарушать права украинцев из-за того, что они являются иностранцами. Теперь несправедливости из-за гражданства быть не должно.

Люди будут иметь право на бесплатную юридическую помощь, как в своей стране. В ряде случаев адвокаты будут оказывать первичную и вторичную помощь после соответствующего обращения.

Согласно нормам Конвенции о международном доступе к правосудию, украинцы будут иметь право получать отдельные судебные документы и требовать взыскания судебных издержек в другом государстве.

Важно, что такой упрощенный доступ к правосудию действует в 28 государствах-участниках Конвенции. Большинство из них расположены в Европе.

Украинцы имеют возможность получать решения суда по различным гражданским, семейным или хозяйственным делам.

Подавать обращение в суд можно через центральный орган своего государства. То есть в нашем случае обращение подается в Министерство юстиции. Там могут проверить документы, правильно их оформить и передать в центральный орган иностранного государства. А уже другая страна обеспечит дальнейшее рассмотрение дела.

Министерство будет обеспечивать прием и отправку обращений о предоставлении бесплатной юридической помощи, а также обращений о принудительном исполнении постановлений об уплате судебных издержек и расходов, взаимодействуя с компетентными органами других государств,

– говорится в сообщении.

Напомним, что Конвенция о международном доступе к правосудию позволяет обеспечивать эффективный доступ к правосудию в трансграничных гражданских и хозяйственных делах. Государства-участники таким образом упрощают получение бесплатной юридической помощи и осуществление отдельных процессуальных действий.

Украина присоединилась к Конвенции в марте 2026 года, что было закреплено специальным законом.