Разоблачить не трудно: что грозит за изготовление и пользование фальшивыми документами

В Украине бывают случаи построения "бизнеса" на продаже фальшивых документов. Таким образом люди незаконно получают возможности и права, которые позволяют совершать сделки.

Что стоит знать о пользовании фальшивыми документами?

Случаи продажи фальшивых удостоверений, справок и свидетельств уже не редки. Пользователям даже попадается реклама в интернете, где дельцы предлагают приобрести какой-то нужный документ. Конечно, некоторое время подделкой пользоваться удается, но разоблачить обман не так и трудно. 24 Канал спросил у адвоката Назара Саюка, как проверяют документы на подделку и будет ли виновным человек, который пользуется такими документами.

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Пользование поддельными документами опасно для того, кто заплатил деньги дельцам. Все потому, что даже если нотариус или других специалист совершил сделку с помощью ненастоящих документов, его можно аннулировать. Как отметил Назар Саюк, любые сделки или действия, проведены с помощью поддельных документов являются ничтожными. Это можно в дальнейшем установить в порядке хозяйственного или гражданского судопроизводства.

Чтобы определить, является ли документ подделкой, тоже существуют определенные проверки.

Назар Саюк Адвокат, управляющий партнер в АО "Index" Обычно обращаются в учреждение, которое якобы выдавало эти документы. Там получают ответ, что такие документы лицу не выдавались. Кроме того, проводится ряд экспертиз с оригиналом поддельного документа, которые покажут признаки подделки.

Проверка подлинности документов в Украине сегодня все чаще осуществляется через государственные реестры, которые ведут соответствующие органы. Например, подлинность паспортов и видов на жительство может сверяться через базы Государственной миграционной службы, образовательные документы проверяют через реестры МОН, а транспортные или некоторые служебные данные – через соответствующие базы МВД.

Отдельно все чаще используются электронные реестры и QR-коды, которые содержатся на современных документах. Просканировав QR-код можно получить доступ к электронной записи или сверить данные в реестре.

Среди признаков, которые могут свидетельствовать о подделке, специалисты выделяют несоответствие в шрифтах и реквизитах, отсутствие записи в реестре, подозрительно низкое качество печати или ламинирования, а также расхождения между данными документа и информацией в государственных базах.

Нередко люди могут не знать, что получили подделку, ведь мошенники часто уверяют, что документ нельзя отличить от подделки и проблем не должно быть. Адвокат объяснил, что в случае, если человек не знал и не мог знать, что документ поддельных, то он не будет нести уголовную ответственность.

Напомним, что Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за подделку документов согласно статье 358. В частности, наказывается не только изготовление или сбыт подделок, но и сознательное использование таких документов. Если в преступлении есть признаки мошенничества с помощью поддельных документов и они применяются для завладения имуществом или получения выгоды, то дополнительно может применяться статья 190 УК.

Случаи разоблачения поддельных документов

Недавно работники Бюро экономической безопасности нашли дельцов, которые занимались изготовлением документов для нелегалов. С их помощью лицо нелегально становилась гражданином Украины, могла легализоваться, скрыть свое прошлое и полностью создать фальшивую историю жизни. 15 участников схемы получили подозрения.

Адвокат Роман Коган отметил, что в случае, если фальшивые документы позволяют человеку пересечь границу, то наказание для тех, кто продал им подделку, может большим. В таком случае дельцы могут сесть на срок от 7 до 11 лет, а их имущество полностью конфискуют.

Территориальные сервисные центры разоблачили в Вознесенске и во Львове смогли разоблачить подделки документов. Так один человек обратился для перерегистрации авто, но выяснилось, что сведения об этом документе отсутствуют в Едином государственном реестре МВД, а документ похож на подделку. Во Львове в ТСЦ обратился человек, который хотел сдать теоретический экзамен, но его медицинская справка также была поддельная.