В Украине изменили Закон об основах национального сопротивления: что это значит
- Верховная Рада приняла закон, заменяющий базовую общевойсковую подготовку новой системой и вводит обучение по нацсопротивлению в учебных заведениях.
- Закон предусматривает широкую систему подготовки страны к возможным новым угрозам.
В Украине изменили подход к подготовке граждан к национальному сопротивлению. Верховная Рада 25 марта приняла закон, который заменяет базовую общевойсковую подготовку новой системой и вводит обучение по нацсопротивлению в учебных заведениях.
Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала объяснил, что именно меняет этот закон на практике. Речь идет не только о новой программе для молодежи, но и о более широкой системе подготовки страны к возможным новым угрозам.
Что меняет курс подготовки к национальному сопротивлению?
Новый закон меняет сам подход к подготовке молодежи во время войны. Обязательную базовую военную подготовку, которую должны были проходить мужчины студенческого возраста в вузах, заменили курсом подготовки к национальному сопротивлению. Речь идет не только о новом названии, а о попытке приспособить систему к реальности, когда обеспечить полноценную военную подготовку для всех студентов сейчас просто невозможно.
Мы усовершенствовали закон об основах национального сопротивления и предусмотрели, что базовую военную подготовку мы заменили курсом подготовки к национальному сопротивлению,
– объяснил Вениславский.
У этого решения, по его словам, было две практические цели. Первая – создать сильные ячейки будущего национального сопротивления на случай новой агрессии. Вторая – убрать барьер, из-за которого студенты не могли нормально завершить обучение, потому что в условиях войны государство не имело физической возможности обеспечить базовую военную подготовку для всех.
Мы таким образом сняли барьер, который стоял на пути к выпуску из высших учебных заведений тех молодых людей, которые получали высшее образование,
– сказал народный депутат.
Параллельно под новый курс уже перестраивают и саму систему на местах. Для этого расширили полномочия областных военных администраций, районного звена и местного самоуправления, чтобы они создали полноценную сеть подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Когда новую программу запустят в школах и вузах?
Систему подготовки к национальному сопротивлению сейчас дорабатывают так, чтобы она заработала уже со следующего учебного года. Речь идет и о школах, и о высших учебных заведениях. Часть этой модели уже создали ранее, но теперь ее меняют под новый закон и под реальные условия войны.
Я думаю, что где-то со следующего учебного года уже будет полностью готова эта система, я имею в виду с сентября 2026 года,
– сказал Вениславский.
В школах программу хотят сделать для всех, и для девушек, и для парней. В то же время это не означает, что такие занятия введут с младших классов. Речь идет о старшей школе, где курс должен стать элементом подготовки к возможным вызовам и базового понимания, как действовать в условиях угрозы.
В школе это будет программа для всех, а в высших учебных заведениях – для мужчин в основном. Женщины также могут добровольно пройти соответствующие курсы,
– пояснил народный депутат.
Отдельно над программами уже работают Министерство обороны и Министерство образования и науки. В вузах курс прежде всего рассчитывают на мужчин военного возраста, а для женщин оставляют добровольное участие. То есть новый закон меняет не только сам формат подготовки, но и круг тех, кого она будет касаться в различных звеньях образования.
Что меняется в мобилизации и воинском учете?
- За 2025 год к омбудсмену поступило около 5 тысяч обращений о возможных нарушений прав граждан со стороны работников ТЦК. В парламенте объясняют, что по таким случаям проводят служебные проверки, а если есть признаки преступления, дела передают в ГБР.
- Сам факт выезда военнообязанного мужчины за границу не является нарушением, если границу пересекли законно. Ответственность может наступать за другое – нарушение правил воинского учета, неявку по повестке или незаконное пересечение границы.
- Принудительной мобилизации женщин в Украине нет, даже если они имеют военно-учетную специальность. Случаи, когда женщин ставили на учет или объявляли в розыск, объясняют пробелами в законодательстве и тем, что часть из них ранее уже внесли в реестры и автоматически не исключили.