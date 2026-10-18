Трудовая книжка не всегда нужна: как Кабмин упростил подтверждение пенсионного стажа

Правительство утвердило новые правила подтверждения страхового стажа для назначения пенсий в случае отсутствия трудовой книжки или наличия ошибок в ней. Отныне ключевую роль будут играть другие источники, с помощью которых можно подтвердить годы работы.

Электронные реестры и банковские выписки становятся основными

Кабинет Министров Украины недавно принял постановление № 1246, которое обновляет порядок зачисления рабочих лет для определения страхового стажа. Документ разработан для упрощения процедуры в ситуациях, когда бумажные документы утеряны или содержат неточности. Об этом говорится на официальном портале правительства.

Отныне Пенсионный фонд будет рассчитывать период, за который уплачены взносы, в первую очередь на основании данных реестра застрахованных лиц и других государственных электронных баз. Бумажная трудовая книжка остается основным документом только в случае полного отсутствия цифровых данных.

Если же бумажный документ утерян или в записях есть ошибки, граждане могут предоставить выписки с банковских счетов о движении средств, подтверждающие выплату заработной платы.

Также надлежащим доказательством будет считаться решение суда об установлении факта трудовых отношений.

Документы, определенные настоящим Порядком, являются основанием для внесения сведений в часть персональной электронной учетной карточки в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, отражающую трудовую деятельность застрахованного лица за период до 1 января 2004 года,

– уточняется в тексте постановления.

Пенсионный фонд будет искать свидетелей и исправлять ошибки

Также после введения изменений сохранилась возможность подтвердить период работы показаниями как минимум двух свидетелей. Однако теперь Пенсионный фонд обязан в течение одного месяца самостоятельно разыскать таких людей по электронным реестрам и провести их опрос.

Кроме того, упрощение касается случаев, когда в документах и реестрах имелись какие-либо расхождения в имени или дате рождения заявителя. Такие споры всегда решались исключительно в судебном порядке. Но новые правила позволяют чиновникам самостоятельно устанавливать достоверность документа, если фамилия или дата подтверждаются приказом о приеме на работу или свидетельством о браке.

Кроме того, правительство расширило льготные правила зачета стажа с неточными записями для предприятий, оказавшихся в зоне боевых действий или оккупации во время полномасштабной войны. Ранее эта норма действовала только для отдельных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Важно! Бумажная трудовая книжка подтверждает стаж только до 1 января 2004 года. После этой даты годы засчитываются исключительно при условии ежемесячной уплаты единого социального взноса.

Напомним, Пенсионный фонд не сможет начислять выплаты, если пенсионер открыл новый счет, но не сообщил о наличии новой карты. Поэтому, если произошли такие изменения, пенсионер должен обратиться в ближайшее отделение ПФУ или передать данные через портал электронных услуг.

К слову, граждане, у которых подтвержден значительный страховой стаж, с 1 января 2027 года будут получать повышенные специальные доплаты. За каждый дополнительный год государство будет начислять 1%. Для женщин главным условием является более 30 лет официальной работы, а для мужчин – более 35 лет.