В вагоне жарко, а кондиционер не работает: что могут сделать пассажиры Укрзализныци

Украинцы жалуются на жаркие условия в поездах. Говорят, что в некоторых вагонах не работает кондиционер, поэтому поездка становится настоящим испытанием.

Кондиционер – не обязательная услуга

Когда на улице жарко, пребывание в непроветриваемом и неохлаждаемом помещении может быть тяжелым для многих людей. Конечно, если человек заплатил за дополнительную услугу, он имеет право требовать ее предоставления. А если нет, то обвинения в адрес проводников в том, что они не включили кондиционер, – беспочвенны. Все эти детали объяснили специалисты юридической компании "Мельничук & Партнеры" на своей странице в Threads.

Как отмечают эксперты, во время жары температура в поездах может подниматься до 30 градусов тепла. Это неудивительно, ведь транспорт нагревается, а закрытые окна создают эффект духоты. В большинстве случаев в вагонах, где нет кондиционера, проводники разрешают открывать окна, однако на 100% это не спасает.

Почему же кто-то едет весь путь с кондиционером, а кто-то вынужден терпеть жару? Все потому, что не во всех вагонах сейчас есть кондиционирование. Правила перевозки железнодорожным транспортом уточняют, что кондиционер обязательно должен быть в вагонах типа "купе" и "люкс", где кондиционирование входит в перечень базовых и обязательных услуг. ️Если речь идет о региональных экспрессах (InterCity), то система охлаждения обязательна в вагонах первого класса.

В то же время в плацкарте наличие кондиционера не гарантируется, но проводник должен обеспечить хорошую вентиляцию.

Юристы уточняют, что пассажиры могут узнать о наличии кондиционера в их поезде еще на этапе покупки билета. Если рядом с номером вагона есть специальная отметка в виде "снежинки", то в этом вагоне должен быть кондиционер.

Какой должна быть температура в поезде

Эксперты подчеркнули, что правила позволяют поддерживать температуру в вагонах на уровне примерно 24 градусов тепла. При этом кондиционеры должны включаться до того, как в вагоны сядут пассажиры.

Если в вагоне неисправна вентиляция, отопление или водоснабжение – такой вагон вообще не имеют права выпускать в рейс,

– уточнили в "Мельничук & Партнеры".

Если температурный режим серьезно нарушен, пассажир может обратиться к проводнику. Бывают случаи, когда проблема решалась лишь перезапуском системы. Кроме того, официально зафиксировать жалобу может начальник поезда.

Если вы заплатили за вагон с кондиционером, а он не работает, то вы имеете право попросить пересадить вас на любое свободное место в вагоне с исправным кондиционером, вы имеете право попросить пересесть. ️

Юристы также рекомендуют оставлять обращения в книге жалоб или звонить на "горячую" линию Укрзализныци по номеру 0-800-503-222.

Специалисты уточнили, что даже суды иногда встают на сторону пассажиров и обязывают железную дорогу выплатить компенсацию. Такой случай подтвержден в деле №216/3789/16-ц. Отсутствие кондиционирования в вагоне, где оно должно быть обязательно, свидетельствует о предоставлении пассажиру услуги ненадлежащего качества. После доказательства этого факта человек имеет право на возврат своих денег.

Согласно закону о защите прав потребителей, вы имеете право требовать снижения стоимости услуги (возврата части средств) и возмещения морального ущерба. Чтобы доказать это в суде, зафиксируйте проблему на фото/видео, требуйте подтверждения от начальника поезда и пишите официальные претензии,

– уточнили юристы.

Напомним, Укрзализныця получила три новых пассажирских вагона украинского производства, которые уже начали курсировать в составе поездов № 29/30 Киев – Ужгород и № 3/4 Запорожье – Ужгород. Новые вагоны оснащены системой кондиционирования, что работает даже во время длительных остановок, пеленальными столиками в туалетах, многоуровневым освещением, более удобными верхними полками, индивидуальными розетками и USB-портами.

С начала 2026 года перевозчик уже получил 15 новых вагонов, а в целом государственная программа предусматривает поставку 100 новых купейных, инклюзивных и вагонов нового поколения до мая 2028 года.