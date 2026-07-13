Не только заключить договор: что нужно сделать для безопасной покупки недвижимости

Даже если договор был заверен нотариально, стороны не застрахованы от разочарования. Так, Верховный Суд рассматривал дело, в котором женщина потеряла деньги, но получила буквально пустое место.

Договор не гарантирует безопасность сделки

Имущество часто передается на основании договора купли-продажи. Этот документ следует заверить у нотариуса. Но это не единственное действие сторон, необходимое для того, чтобы сделка прошла безопасно. Об этом сообщили эксперты Адвокатского объединения "Аргос".

При покупке недвижимости важную роль играет проверка объекта. Нотариус не учтет плохое состояние имущества, но все равно заверит сделку. Однако в дальнейшем у человека возникнут личные проблемы.

Юристы объяснили, почему нотариальный договор не гарантирует безопасность сделки. В качестве примера они рассказали о недавнем деле № 395/701/19, которое рассматривалось в Верховном Суде.

Спор возник из-за признания договора фиктивным в связи с несоответствием заявленного реальности. Так, одна женщина продала другой часть дома вместе с пристройками. В договоре говорилось, что имущество пригодно для проживания, покупатель уведомлен о его качестве и удовлетворен им.

Но в реальности все было не так. Часть дома, которую приобрела женщина, с 2006 года не существует. Она была признана аварийной. Земельный участок тоже не мог перейти к женщине, так как по документам он принадлежал соседке. Покупательница фактически осталась ни с чем.

Поэтому она обратилась в суд с просьбой признать договор купли-продажи недействительным. Ее позицию поддержал Верховный Суд. По его доводам, даже если есть свидетельство о наследстве, заверенный договор или другие необходимые для сделки документы – она признается недействительной, если имущества не существует.

Как избежать этой проблемы?

Эксперты отметили, что часто люди проверяют данные об имуществе только в Реестре вещных прав. Когда покупатели видят, что там есть все данные о нем, – сразу же идут к нотариусу, не проверив "покупку" фактически.

Но ведь в Реестре нет данных об имуществе, которое оформлялось или передавалось до 2013 года. То есть старые дома нельзя "пробивать" только через Реестр, потому что информация будет неполной. Ее вместо этого можно искать в бумажных архивах, решениях исполкомов или старых нотариальных книгах.

Нотариус проверяет только те документы, которые ему принесли, и электронные базы данных. Он не выезжает на объект и не проверяет, стоит ли там настоящий дом или куча кирпичей, и не принадлежит ли этот гараж соседке по решению суда 15-летней давности,

– уточнили в юридической фирме.

Поэтому сделки со старым имуществом, наследством или долями в недвижимости следует заключать взвешенно. Для начала нужно проверять и первичные документы, особенно если имущество старое. При этом стоит обращать внимание не только на данные покупателя, но и на данные предыдущих владельцев.



Много информации об имуществе содержат бумажные документы / Фото КМ БТИ Трехсвятительская

Кроме того, через судебные реестры можно узнать, не обременено ли имущество спорами или долгами.

И еще один важный совет от юристов – постарайтесь самостоятельно приехать и осмотреть объект перед покупкой. Главное, чтобы данные, указанные на бумаге, совпадали с реальностью.

Эксперты говорят, что эти простые действия перед покупкой помогут сэкономить деньги, время и нервы. Недвижимость стоит покупать обдуманно, и именно от покупателя зависит, что он получит в итоге.

Напомним, владельцам недвижимости рекомендуют проверить, внесено ли их право собственности в Государственный реестр вещных прав. Если жилье оформлялось до 2013 года, бумажные документы могли так и не попасть в электронную базу, что затруднит продажу, дарение или оформление наследства. Проверить информацию о своей недвижимости можно, заказав выписку из Государственного реестра.

Если в выписке отсутствуют сведения о праве собственности или имеются ошибки, владельцу следует обратиться к государственному регистратору или нотариусу для внесения правильных данных