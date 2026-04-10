О новых контрактах для военных скоро расскажут: планируется ли повышение зарплат

В Украине могут ввести контрактную форму службы с четкими правилами и денежным обеспечением. Сейчас ответственное ведомство проводит аудит зарплат военных.

От чего будет зависеть заработная плата на службе по контракту?

Работа над тем, чтобы ввести контрактную форму службы продолжается. Завершить ее планируют в этом году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Смотрите также СЗЧ теперь не выход: как военным можно значительно легче переводиться между частями

Сейчас проводится аудит нынешнего денежного обеспечения военных, чтобы была возможность создать специальные контракты. Во время часа вопросов к правительству Свириденко рассказала, что этим занимается Министерство обороны и через несколько недель народным депутатам расскажут подробности этих контрактов.

Премьер не отметила, планируется ли повышение заработных плат, однако сообщила, что их размер будет зависеть от должности воина и его работы на службе.

Сейчас же денежное обеспечение тоже зависит от должности военного, но многое решает место, где происходит служба. Если защитник находится на передовой, то к своему денежному обеспечению он получает "боевые" средства.

Ранее тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль обсудил с Владимиром Зеленским введение полностью контрактной армии и выразил надежду, что система заработает в начале 2026 года. Это бы позволило определять четкие сроки службы и заключать контракты на 1 или 5 лет. Денежное обеспечение по плану могло бы составлять 50 – 60 тысяч гривен и дополнительно надбавки, повышенные боевые выплаты, бонусы за большее время службы.

Кроме того, военные могли бы самостоятельно выбрать бригаду и должность.

Готовят ли в Украине установление сроков службы?