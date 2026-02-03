Пенсионерам могут отказать в водительском удостоверении: кто в зоне риска

Тема возрастных ограничений для водителей остается одной из самых обсуждаемых среди украинцев старшего возраста. Законодательство и практика применения норм могут иметь нюансы, о которых знают не все.

Влияет ли возраст на получение водительского удостоверения?

Продление действия водительского удостоверения не привязано к достижению 60 или 70 лет, это следует из Закона Украины "О дорожном движении", который регулирует порядок допуска граждан к управлению транспортом.

Интересно Опасные операции с деньгами: что запрещено законом

То есть, достижение пенсионного возраста само по себе не является юридическим основанием для отказа в выдаче или обмене удостоверения. Решающими остаются другие критерии:

наличие действующей медицинской справки о пригодности к управлению;

отсутствие судебных решений о лишении права управления;

отсутствие других законных ограничений.

Если человек соответствует этим требованиям, он имеет право получить или продлить удостоверение независимо от возраста.

Какой минимальный возраст для получения водительского удостоверения?

По разъяснениям Главного сервисного центра МВД, законодательство устанавливает лишь минимальный возрастной порог для получения удостоверения в зависимости от типа транспорта:

с 16 лет – для управления мопедами и мотоциклами;

с 18 лет – для легковых и грузовых автомобилей;

с 19 лет – для транспортных средств с прицепами;

с 21 года – для автобусов и троллейбусов.

Верхней возрастной границы нормативные акты не предусматривают. На сегодня законодательных решений о введении возрастных ограничений для водителей пожилого возраста не принято.

Как оформить, обменять или продлить права?

Для оформления, обмена или продления удостоверения гражданин подает в сервисный центр МВД стандартный пакет документов. Обязательным условием является медицинская справка, которая подтверждает способность безопасно управлять транспортом соответствующей категории.

Возраст при этом учитывается только как минимальный порог для доступа к определенному виду транспорта. Нормы, которые бы запрещали управления или получения удостоверения после достижения определенного возраста, в законодательстве отсутствуют.

Что еще надо знать о правах в Украине: коротко о главном