Чи впливає вік на отримання водійського посвідчення?

Продовження дії водійського посвідчення не прив’язане до досягнення 60 чи 70 років, це випливає із Закону України "Про дорожній рух", який регулює порядок допуску громадян до керування транспортом.

Тобто, досягнення пенсійного віку саме по собі не є юридичною підставою для відмови у видачі чи обміні посвідчення. Вирішальними залишаються інші критерії:

наявність чинної медичної довідки про придатність до керування;

відсутність судових рішень про позбавлення права керування;

відсутність інших законних обмежень.

Якщо людина відповідає цим вимогам, вона має право отримати або продовжити посвідчення незалежно від віку.

Який мінімальний вік для отримання водійського посвідчення?

За роз’ясненнями Головного сервісного центру МВС, законодавство встановлює лише мінімальний віковий поріг для отримання посвідчення залежно від типу транспорту:

з 16 років – для керування мопедами та мотоциклами;

з 18 років – для легкових і вантажних автомобілів;

з 19 років – для транспортних засобів із причепами;

з 21 року – для автобусів та тролейбусів.

Верхньої вікової межі нормативні акти не передбачають. Станом на сьогодні законодавчих рішень щодо запровадження вікових обмежень для водіїв літнього віку не ухвалено.

Як оформити, обміняти або продовжити права?

Для оформлення, обміну чи продовження посвідчення громадянин подає до сервісного центру МВС стандартний пакет документів. Обов’язковою умовою є медична довідка, яка підтверджує здатність безпечно керувати транспортом відповідної категорії.

Вік при цьому враховується лише як мінімальний поріг для доступу до певного виду транспорту. Норми, які б забороняли керування або отримання посвідчення після досягнення певного віку, у законодавстві відсутні.

