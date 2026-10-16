Животные не должны мерзнуть зимой: Минэкономики призывают пересмотреть устаревшие правила

Приближается зима, а значит, беззащитные животные будут страдать от мороза. Помочь им могут только люди, которые обеспечат тепло и хотя бы минимальный уход. В частности, представители бизнеса поддерживают подход, при котором заведения самостоятельно определяют, могут ли животные и люди со своими кошками и собаками находиться в помещениях.

Защитники животных просят поддержать изменения в законодательстве

Защитники животных и бизнес уже обращались в Кабинет Министров, Минэкономики и органы местного самоуправления с просьбой снять устаревшие ограничения на пребывание животных в общественных заведениях, магазинах и на АЗС. Еще в 2015 году тогдашний министр экономики Алексей Соболев обещал разработать соответствующие изменения. Однако они до сих пор не приняты. На этой проблеме сделали акцент представители UAnimals.

"Эпицентр", "Аврора", "Сильпо" и UPG выступают за разрешение на содержание животных в своих заведениях, поэтому присоединились к инициативе. Главное предложение – это пересмотр государством санитарных ограничений, чтобы позволить бизнесу самостоятельно устанавливать правила доступа с животными.

Например, при таких условиях заведение можно разделить на зоны и ввести правила для посетителей. С таким запросом UAnimals вновь обратились в Минэкономики в начале октября.

Призываем внести соответствующие изменения в Приказ № 590 от 01.10.2012 "Об утверждении Требований к разработке, внедрению и применению постоянных процедур, основанных на принципах Системы управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП)" и (или) других соответствующих санитарных правил,

– сообщили активисты.

Инициаторы убеждены, что без гуманного отношения к животным не может быть и ответственного общества.

Отдельно зоозащитники обращаются к министру экономики Александру Кравченко с просьбой также поддержать право бизнеса самостоятельно регулировать правила пребывания с животными в помещениях.

Напомним, в настоящее время нет законодательных норм, которые бы разрешали или запрещали посещать общественные заведения с животными. Но в то же время существуют нормы, обязывающие владельцев ответственно подходить к этому вопросу.

Еще немало представителей бизнеса запрещают посещение своих заведений с животными, за исключением собак-поводырей.

Летом активисты сделали шаг к разработке руководства с правилами посещения заведений с животными. В нем хотели сформировать единый подход к взаимодействию заведений с посетителями, которые приходят вместе со своими домашними животными.