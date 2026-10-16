Зоозахисники просять підтримати правові зміни

Зоозахисники та бізнес вже зверталися до Кабінету Міністрів, Мінекономіки та органів місцевого самоврядування, щоб зняти застарілі обмеження на перебування тварин у громадських закладах, магазинах і АЗС. Ще у 2025 році тодішній міністр економіки Олексій Соболєв обіцяв опрацювати відповідні зміни. Проте їх досі не ухвалили. На проблемі наголосили представники UAnimals.

Епіцентр, Аврора, Сільпо та UPG виступають за дозвіл на перебування тварин у своїх закладах, тому долучилися до ініціативи. Головна пропозиція – це перегляд державою санітарних обмежень, щоб дозволити бізнесу самостійно встановлювати правила доступу з тваринами.

До прикладу, за таких умов заклад можна ділити на зони та впровадити правила для відвідувачів. З таким запитом UAnimals повторно звернулися до Мінекономіки на початку жовтня.

Закликаємо внести відповідні зміни до наказу №590 від 01.10.2012 "Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійних процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)" та (або) інших відповідних санітарних правил,

– повідомили активісти.

Ініціатори переконані, що без гуманного ставлення до тварин не може бути й відповідального суспільства.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Окремо зоозахисники звертаються до міністра економіки Олександра Кравченка, щоб він теж підтримав дозвіл бізнесу на регулювання правил перебування з тваринами у приміщеннях.

Нагадаємо, нині немає законодавчих норм, які б дозволяли чи забороняли відвідувати громадські заклади з тваринами. Але водночас є норми, що зобов'язують власників відповідально ставитися до цього питання.

Ще чимало представників бізнесу забороняють відвідування своїх закладів з тваринами, за винятком собак-поводирів.

Улітку активісти зробили крок для розробки гайду з правилами відвідування закладів з тваринами. У ньому хотіли сформувати єдиний підхід до взаємодії закладів із відвідувачами, які приходять разом зі своїми домашніми тваринами.