Документ охватит не только вопросы допуска животных в заведения, но и стандарты обустройства пространства, коммуникации и урегулирования возможных конфликтных ситуаций. Его создали сеть зоомаркетов MasterZoo и ОО "Безбарьерность".

Каким будет первое пособие по петгостинности?

Целью гайда является формирование единых подходов к взаимодействию заведений с посетителями, которые приходят вместе со своими домашними животными.

Инициаторы проекта отмечают, что сейчас многие украинские компании стремятся быть открытыми для клиентов с собаками или котами, однако не имеют четких рекомендаций по организации такого пространства. Именно поэтому новый справочник должен стать практическим инструментом для предпринимателей, руководителей учреждений, торговых центров, офисов и других общественных пространств.

Ожидается, что документ будет содержать:

пошаговые рекомендации по обустройству помещений и прилегающих территорий,

правил пребывания животных в учреждениях,

стандартов коммуникации между персоналом и посетителями,

механизмов реагирования на потенциально конфликтные ситуации.

В последние годы в Украине существенно возросло количество домашних любимцев. По данным авторов проекта, с начала полномасштабной войны численность домашних животных увеличилась более чем на 340 тысяч, а общее количество кошек и собак в стране достигло почти 17,72 миллиона.

Параллельно меняется и отношение общества к домашним любимцам. Все больше украинцев воспринимают животных как полноправных членов семьи и стремятся проводить с ними время не только дома, но и во время работы, отдыха, покупок или путешествий.

Исследование MasterZoo, проведенное в апреле 2026 года, показало, что более 67% владельцев животных берут своих любимцев с собой в общественные места ежедневно или несколько раз в неделю. В то же время более половины опрошенных регулярно сталкивается с различными барьерами – от запрета на вход до отсутствия необходимой инфраструктуры. Бизнес также видит спрос на петфрендли среду

Питомцы в заведениях / Инфографика MasterZoo

Опрос свидетельствует, что украинцы все чаще выбирают заведения, которые создают комфортные условия для посетителей с животными. Около 90% респондентов сообщили, что предпочитают именно такие локации, а более 83% готовы даже тратить больше средств в местах, где продуманы условия для пребывания домашних любимцев.

Комфорт животных в заведениях / / Инфографика MasterZoo

По мнению разработчиков гайда, это свидетельствует о том, что петфрендли подход постепенно становится не только социальной инициативой, но и важным конкурентным преимуществом для бизнеса.

Отдельный акцент в документе планируют сделать на вопросах безбарьерности, взаимоуважения между всеми посетителями и создание комфортной среды как для владельцев животных, так и для людей, которые не имеют домашних любимцев.

Завершить работу над документом планируют в июле 2026 года. После презентации гайд станет доступным для украинского бизнеса и может стать основой для формирования новых стандартов петгостинности в стране.

Как сейчас узнать является ли заведение петфрендли?

В Киеве презентовали обновленную петфрендли-карту, которая помогает владельцам домашних животных находить комфортные места для прогулок, отдыха и получения необходимых услуг.

Инициативу реализовали компания ЛУН и сеть зоомаркетов MasterZoo, собрав на одной платформе сотни локаций, дружественных к четвероногим. В интерактивную карту вошли около 450 объектов по всей столице. Среди них – более 250 площадок для выгула собак, почти 100 ветеринарных клиник и около 100 кафе и заведений, где посетителей готовы принимать вместе с домашними любимцами.

Пользователи могут просматривать подробную информацию о каждой локации, в частности узнавать о наличии ограждения, скамеек, урн, специальных тренажеров для дрессировки собак и возможность выгула без поводка. Это позволяет владельцам животных заранее оценить комфорт и безопасность выбранного места.

Больше всего площадок для выгула собак расположено в Шевченковском районе столицы, где их насчитывается 57. Также значительное количество таких зон работает в Дарницком и Голосеевском районах. Примерно четверть всех площадок оборудованы специальными элементами для тренировки животных.

В то же время лидером по количеству заведений, открытых для посетителей с домашними любимцами, стал Печерский район. Высокие показатели также имеют Шевченковский и Подольский районы, где работает больше всего кафе и других общественных пространств с pet-friendly подходом.

Какие заведения являются петфрендли в разных городах?

В крупных городах Украины все активнее развивается культура pet-friendly заведений, которые позволяют посетителям приходить вместе с домашними любимцами.

Во Львове в последние годы появилось немало пространств, где для животных обустраивают отдельные зоны отдыха, миски с водой и даже специальное меню.

Не отстает и Луцк, где местные заведения постепенно адаптируют свои пространства к потребностям владельцев собак и кошек, делая отдых комфортным для всех гостей.

В Киеве pet-friendly инфраструктура развивается особенно активно: кроме заведений питания, к ней приобщаются кафе, коворкинги, магазины и общественные пространства.