Тренд на pet-friendly пространства активно развивается как в центре города, так и в других районах Львова. Об этом рассказал эксперт по ресторанному бизнесу Всеволод Полищук.

Какие заведения во Львове pet-friendly?

Одной из самых известных сетей, которая запустила отдельное блюдо для собак, стала 1708pizza. Заведения сети работают сразу в нескольких районах Львова – на Зеленой, в Голоске и на Федьковича.

Здесь для домашних любимцев предлагают специальную пиццу для собак, адаптированную под нужды животных. В заведениях отмечают, что стремятся сделать поход в ресторан комфортным не только для владельцев, но и для их четвероногих друзей.

В центре Львова на улице Гнатюка pet-friendly меню предлагает "TALI перекус и кофе – nosh and coffee". Заведение известно своей атмосферой небольшой городской кофейни и авторскими завтраками, а теперь здесь можно заказать бейглы для собак и кошек.

Бейглы из заведения / Фото "TALI перекус и кофе – nosh and coffee"

В меню для животных делают акцент на безопасных ингредиентах и небольших порциях, адаптированных для домашних любимцев.

На Краковской работает DRUZI Cafe Lviv, где для собак подготовили не только меню от Savory, но и отдельные блюда от шефа. Здесь собачкам могут подать отварной рис и мясо, приготовленное специально без специй и вредных добавок.

В самом заведении отмечают, что стремятся создать максимально дружественную атмосферу для посетителей с животными.

Бульдог в заведении / Фото DRUZI Cafe Lviv

На Сыхове есть волонтерская кондитерская "Крем & Джем". Заведение сочетает атмосферу семейной кофейни и социальной инициативы, а также поддерживает посетителей с домашними любимцами. Здесь часто организуют благотворительные активности и поддерживают локальные волонтерские проекты.

Тортик из "Крема и Джема" / Фото Екатерина Птаха

Что о pet-friendly заведениях говорят владельцы животных?

Во Львове все больше кафе и ресторанов становятся pet-friendly и открывают двери для гостей с домашними любимцами. Владельцы собак в комментарии "Львовской Почте" говорят, что возможность брать животное с собой в публичное пространство уже стала важной частью комфортной городской жизни.

Львовянка Оксана, владелица французского бульдога Тони, рассказывает, что для нее очень важно заранее знать, готово ли заведение принимать посетителей с собаками.

Мне важно, чтобы заведения были pet-friendly, потому что я не хочу переживать, что мне не позволят зайти с животным или попросят выйти, когда я уже запланировала свою поездку и свое время на отдых вместе с Тони,

– говорит она.

По словам женщины, ранее ее неоднократно просили сидеть с собакой у выхода или вообще не впускали в заведения из-за политики "стерильности".

"Если заведение не рад животным, это усложняет мой отдых. Поэтому если я знаю об этом заранее, тогда не пойду в него, а если и приду и меня попросят сидеть у дверей, я больше не буду лояльной клиенткой", – добавляет Оксана.

Бульдог Тони / Фото Оксана Ткачук

В то же время она отмечает, что сейчас во Львове ситуация значительно улучшилась, а некоторые рестораны даже имеют отдельное меню для собак и приносят воду и вкусности для животных.

Соломия и Маркиян, владельцы корги Зеника, также убеждены, что собака является полноценным членом семьи, поэтому они стремятся проводить досуг вместе с ним.

Когда ты заводишь собаку, она становится полноценным членом семьи. Когда мы куда-то идем, он идет с нами. В общем больше нравится, когда люди берут собак с собой, тогда больше жизни в досуге,

– рассказывают львовяне.

Корги Зеник / Фото Соломия Мацько и Маркиян Дутка

Владельцы собак отмечают, что развитие pet-friendly культуры делает Львов более комфортным городом как для людей, так и для их четвероногих любимцев.

Где еще можно отдохнуть с любимцем?

В Луцке есть много pet-friendly заведений, которые принимают гостей вместе с домашними любимцами. Они обустраивают комфортные пространства для собак, предлагают воду, пледы и даже специальные вкусности.

Одним из таких мест является Misto Cafe, где для четвероногих гостей подготовили миски с водой, пледы и дружескую атмосферу для отдыха с животными. Популярностью среди владельцев собак также пользуется Happy Bakery, где посетители могут прийти с домашними любимцами на кофе и выпечку. Кроме этого, возле заведения обустроили лежанки и одеяла для бездомных собак, а работники заботятся о животных в холодную погоду.

Среди pet-friendly заведений лучане также часто вспоминают кафе "Не Про Хлеб", которое стало популярным благодаря атмосфере, завтракам и открытости к гостям с собаками. В подборку pet-friendly мест в Луцке также входит семейная чиберечная "Циберек", где гости могут отдохнуть вместе с домашними любимцами в непринужденной атмосфере.