Зоозащитники отметили, что нынешняя ситуация является "критической", а решение власти покажет готовность "строить гуманную к животным страну". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UAnimals.

К чему призвала организация?

Организация предложила отменить запрет и предоставить бизнесу право самостоятельно решать, пускать ли животных на свою территорию. Также отметили, что это может спасти их, особенно во время низкой температуры на улице.

Собаки и кошки при такой погоде находятся на грани выживания: они быстро теряют тепло и энергию, найти укрытие, пищу и воду становится в разы труднее, а если животное больное или истощенное, то его шансы уменьшаются до нуля,

– отметили зоозащитники.

UAnimals уже обратились к главе Кабмина Свириденко, профильных министров и мэров 16 городов с требованием отменить запреты на допуск животных в общественные места. Также отметили, что сейчас на законодательном уровне этот вопрос не урегулирован.

Как сообщили в организации, правила различаются в каждом городе. В большинстве случаев действуют устаревшие ограничения. Из-за этого pet-friendly бизнес рискует, нарушая закон.

В то же время, добавляют зоозащитники, опекунам животных запрещено заходить с любимцами в помещения, однако также закон не позволяет оставлять их привязанными возле заведений.

Отмечается, что к инициативе уже присоединились "Аврора", "Эпицентр", "Сильпо", "Рукавичка" и сеть заправок UPG.

