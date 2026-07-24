Жилье, кредиты, статус: осенью для переселенцев вступят в силу новые правила

В Украине обновили правила для внутренне перемещенных лиц. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, который заменит действующий с 2014 года.

Что изменится для переселенцев

Закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" вступит в силу 22 октября 2026 года.

Изменения коснутся различных аспектов жизни – от механизмов обеспечения жильем до оснований для отмены статуса ВПЛ.

Электронная справка для ВПЛ

Помимо бумажной справки, переселенцы смогут получать выписку из новой Единой информационной базы данных ВПЛ. Она будет подтверждать статус, содержать информацию о перемещении и адресе проживания.

Документ можно будет оформить как в цифровом, так и в бумажном формате, причем оба будут иметь одинаковую юридическую силу.

В то же время уже выданные справки останутся в силе, и менять их не требуется.

Уведомление о переезде

На уведомление государства об изменении места проживания ВПЛ с осени будет отводиться больше времени. Если переселенец меняет место проживания или возвращается домой, сообщить об этом нужно будет в течение 30 дней.

Заявление можно подать через ЦНАП, местные органы власти или районную администрацию.

Отмена статуса ВПЛ

Закон определяет четкие основания для прекращения статуса ВПЛ. Это возможно по заявлению самого человека, если он:

вернулась в покинутый дом;

выехала за границу на постоянное место жительства;

добровольно снялась с учета.

В отдельных случаях статус может быть отменен и без ее обращения. Это произойдет, если человек более 90 дней непрерывно или более 180 дней в общей сложности за год находился за пределами Украины, предоставил ложные сведения для получения статуса, был осужден за отдельные преступления или не сообщил о возвращении после восстановления безопасных условий.

При этом при необходимости статус можно будет оформить повторно.

Электронная система жилья

Государство создаст Информационно-аналитическую систему объектов недвижимого имущества, то есть единую цифровую платформу с информацией о государственном, коммунальном и, с согласия собственников, частном жилье, доступном для переселенцев.

В системе появится интерактивная карта объектов, через которую можно будет подать заявку на жилье. Также для наполнения платформы предусмотрены специальные комиссии, которые будут оценивать пригодность помещений для проживания.

Отдельным категориям ВПЛ гарантируют, что во время военного положения и еще шесть месяцев после его окончания их не будут выселять из мест временного проживания только из-за истечения срока пребывания.

Социальные гарантии

Новый закон закрепляет, что переселенцы имеют такие же права, как и другие граждане. Для них не могут устанавливаться отдельные или более сложные правила назначения пенсий.

Также гарантируется доступ к медицинской помощи, социальным услугам, реабилитации, профессиональному обучению, программам занятости и государственной поддержке при получении образования.

Дети ВПЛ смогут учиться по месту учета одного из родителей.

Защита по кредитам

Для переселенцев, имеющих кредиты, вводятся дополнительные гарантии. Им не будут начислять штрафы, пени и другие санкции за просрочку выплат, а кредиторы будут обязаны пересчитать задолженность после обращения заемщика.

Общая сумма процентов по кредиту для ВПЛ не может превышать проценты, начисленные по минимальной ставке, указанной в договоре.

Кроме того, без согласия должника нельзя будет передавать право требования по кредиту другому лицу (за отдельными исключениями), а использование этих гарантий не станет основанием для отказа в будущих кредитах.

Новый подход к поддержке ВПЛ

Документ впервые комплексно определяет, как государство должно сопровождать переселенцев – от адаптации после переезда до интеграции в новую общину и помощи тем, кто решит вернуться домой.

Также предусмотрена оценка потребностей ВПЛ, на основе которой в дальнейшем будет предоставляться адресная государственная помощь.

Таким образом, новый закон должен сделать систему поддержки внутренне перемещенных лиц более современной и цифровой, одновременно расширив их жилищные, социальные и финансовые гарантии.

Напомним, ранее народный депутат и председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов рассказал, что закон разработали для того, чтобы помощь вынужденным переселенцам была справедливой, удобной и доступной для каждого, кто в ней нуждается.