Они не могут этого делать: какие действия коллекторов незаконны

Звонки коллекторов и давление финансовых компаний часто пугают потребителей, но далеко не все их действия законны. Какие законные права имеет каждый должник и как эффективно защитить себя, не рискуя дополнительными расходами или штрафами, читайте дальше.

Что разрешено и запрещено делать коллекторам?

Коллекторы не имеют неограниченных прав, поэтому их действия строго регламентирует закон. Они могут звонить, отправлять сообщения или договариваться о личной встрече, но только в установленное время, с вашего согласия и соблюдая правила частоты контактов, пишет 24 Канал.

С другой стороны, коллекторы строго ограничены в своих действиях согласно Законом Украины № 1349-IX “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности”.

В частности, им запрещено:

использовать угрозы, шантаж или любое психологическое давление;

вводить в заблуждение относительно размера долга, сроков его погашения или дополнительных платежей;

собирать или использовать данные о вашем здоровье, график работы, поездки или информацию из соцсетей;

беспокоить вас в ночное время, в выходные и праздничные дни без вашей инициативы;

встречаться без вашего предварительного уведомления и согласия;

сообщать третьим лицам о наличии долга;

контактировать, если вы находитесь в больнице, являетесь недееспособными, несовершеннолетними или инвалидами I группы.

Кроме того, закон устанавливает ограничения на частоту контактов: за сутки коллекторы могут связываться с должником максимум дважды, если только инициатива не исходит от самого должника.

Какие обязанности имеет коллектор перед должником?

Во время первого контакта коллектор обязан четко представиться, назвать компанию, которую он представляет, сообщить о правовом основании взаимодействия, размер долга и неустойки за просрочку.

Все остальные действия должны строго соответствовать нормам Закона Украины "О потребительском кредитовании" и изменений к нему по защите прав должников.

Что делать, если коллекторы нарушают ваши права?