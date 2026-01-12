Що дозволено та заборонено робити колекторам?

Колектори не мають необмежених прав, тому їхні дії суворо регламентує закон. Вони можуть телефонувати, надсилати повідомлення або домовлятися про особисту зустріч, але тільки у встановлений час, за вашою згодою та дотримуючись правил частоти контактів, пише 24 Канал.

З іншого боку, колектори суворо обмежені у своїх діях згідно із Законом України № 1349‑IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості”.

Зокрема, їм заборонено:

використовувати погрози, шантаж або будь-який психологічний тиск;

вводити в оману щодо розміру боргу, строків його погашення чи додаткових платежів;

збирати або використовувати дані про ваше здоров’я, графік роботи, поїздки чи інформацію з соцмереж;

турбувати вас у нічний час, у вихідні та святкові дні без вашої ініціативи;

зустрічатися без вашого попереднього повідомлення та згоди;

повідомляти третіх осіб про наявність боргу;

контактувати, якщо ви перебуваєте в лікарні, є недієздатними, неповнолітніми або інвалідами I групи.

Крім того, закон встановлює обмеження на частоту контактів: за добу колектори можуть зв’язуватися з боржником максимум двічі, якщо тільки ініціатива не виходить від самого боржника.

Які обовʼязки має колектор перед боржником?

Під час першого контакту колектор зобов’язаний чітко представитися, назвати компанію, яку він представляє, повідомити про правову підставу взаємодії, розмір боргу та неустойки за прострочення.

Всі інші дії мають суворо відповідати нормам Закону України "Про споживче кредитування" та змін до нього щодо захисту прав боржників.

Що робити, якщо колектори порушують ваші права?