Наследство без завещания: как поделить имущество между наследниками

После потери близких родственников одна из задач – определить приоритеты по наследованию. В частности надо знать о первой очереди наследников и количестве людей, которые могут претендовать на имущество.

Как разделить наследство между наследниками первой очереди?

О том, что делать, чтобы не потерять право на имущество, рассказывает адвокат Олеся Гродовская в своем блоге.

Смотрите также Покупка без рисков: как проверить юридическую чистоту недвижимости перед сделкой

Прежде всего следует учесть дедлайны, которые устанавливает государство, чтобы не пропустить свой момент и не потерять право на наследство. В то же время стоит действовать внимательно и последовательно, чтобы не создавать новых ошибок.

Так, если близкий человек не оставил завещания, в соответствии с Гражданским кодексом, определяется, что право на наследование можно получить в порядке очередности.

Заметьте! Очередность зависит от степени родственных связей.

Наследниками первой очереди являются ближайшие родственники умершего – дети, родители, муж или жена.

В то же время если наследников трое, то каждый из них получит по 1/3 от наследственного имущества. Если же наследник один – ему достанется все имущество.

На что стоит обратить внимание при разделе имущества?

Бывают ситуации, когда люди проживают в церковном или гражданском браках. Тогда мужчина или женщина не имеют права наследовать имущество партнера.

Обратите внимание! Для наследования по степени муж/жена – должен быть официальный документ о браке.

При наличии совместного имущества супругов, доля умершего будет распределена между всеми наследниками, среди которых будет и жена или муж. То есть один из супругов получит половину совместного имущества, которое принадлежит ему как совладельцу и долю наследственного имущества после умершего.

Еще одна особенность наследования касается детей. Право имеют:

дети рожденные в браке;

дети рожденные вне брака;

усыновленные дети;

дети рожденные после смерти отца (только в течение следующих 10 месяцев).

В ситуации, когда родители пережили ребенка, они имеют равное право на наследство вместе с мужем/женой и детьми своего ребенка.

Важно! Право на наследство не будут иметь родители, лишенные родительских прав.

Внуки тоже могут быть наследниками. Например, в ситуации, когда наследник первой очереди (сын или дочь) умирает раньше наследодателя – тогда его внуки имеют право на наследство вместо умерших родителей.

Сколько есть времени на подачу документов?

Так, чтобы наследники первой очереди обратились в соответствующие органы – есть 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Заметьте! Если никто из наследников первой очереди не вступил в наследование, право на наследство отдают второй очереди наследников.

Если в течение 6 месяцев не подать заявление о принятии наследства, будет считаться, что наследник фактически не принял его. Поэтому право на наследство действительно могут передать другой очереди.

Что изменилось во время военного положения?

Украинский Хельсинский союз по правам человека на своем сайте сообщает, что с началом войны произошли изменения в законодательство, поэтому теперь срок принятия наследства или отказа от него приостановлено, однако не более чем на 4 месяца.

То есть, если раньше был четко определен срок – 6 месяцев, то сейчас дедлайн продлевают еще на 4 месяца.

Обратите внимание! Чтобы засвидетельствовать право на наследство или отказаться от него государство дает 10 месяцев во время военного положения.

В то же время известно, что в определенных ситуациях нужно подтверждать, почему наследник пропустил дедлайн. Во время войны одна из самых распространенных причин – служба в ВСУ.

Что еще нужно знать о наследовании?

В наследство можно получить не только имущество или недвижимость, но и деньги. Например, пенсии, стипендии, зарплаты, социальные выплаты и даже банковские вклады.

Право на наследство после гибели военнослужащего прежде всего имеют лица, указанные в завещании. Если документ не составлен – наследственность будут определять по очередям, как прописано в Гражданском кодексе.