Увольнение не лишает права на жилье: что нужно знать военнослужащим

Постановлением Кабинета Министров утверждается Порядок обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями. В документе прописан механизм обеспечения жильем военнослужащих, в том числе уволенных в запас или в отставку, а также членов их семей. Такое право сохраняется, если они остались на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Военнослужащий состоял на квартирном учете: имеет ли он право на бесплатное жилье после увольнения

Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предоставляет право на бесплатное жилье лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. При увольнении с военной службы в запас или в отставку по возрасту, состоянию здоровья, а также в связи с сокращением штатов или проведением других мероприятий такое право никуда не исчезает. Главное условие – нахождение на квартирном учете. Об этом адвокат Карина Марченко рассказала в комментарии 24 Каналу.

Военные могут получить жилье из государственного жилищного фонда или, по их желанию, денежную компенсацию. Эксперт отмечает: по этому вопросу существует судебная практика.

Постановление Верховного Суда № 240/35627/21 определяет, что увольнение лица с военной службы нельзя считать законным основанием для снятия его с квартирного учета, если оно не было обеспечено жильем или компенсацией за него. То есть военнослужащий сохраняет право состоять на учете в воинской части или соответствующем органе до фактического получения надлежащих жилых помещений.

В деле № 748/303/20 Верховный Суд сформулировал заключение относительно применения положений статьи 12 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Порядка № 1081.

Судья учел, что уволенный военнослужащий является ветераном войны и участником боевых действий. Кроме того, он состоял на квартирном учете для получения жилья для семьи из четырех человек. С 2015 года мужчина включен в список служащих, имеющих право на первоочередное получение жилых помещений как участник боевых действий, и на момент увольнения имел более 20 лет выслуги. То есть его, казалось бы, нельзя было снимать с квартирного учета. Однако суд определил, что согласно Порядку даже при таких условиях человек больше не претендует на бесплатное жилье.

Карина Марченко Адвокат, владелица "Адвокатского бюро Карины Марченко" Военнослужащие снимаются с учета в случае: улучшения жилищных условий, в результате чего отпала необходимость в предоставлении жилья; осуждения к лишению свободы на срок свыше 6 месяцев, кроме условного осуждения; увольнения с военной службы по причине несоответствия должности, в связи с систематическим невыполнением условий контракта; представления сведений, не соответствующих действительности, но ставших основанием для постановки на учет; в других случаях, предусмотренных законодательством.

Практика показывает, что получить компенсацию реальнее

Карина Марченко отметила, что по состоянию на 2026 год военнослужащие получают жилье по квартирной очереди, но это скорее исключение, чем правило.

Очереди формировались годами, а в отдельных случаях люди находятся в них более 10–20 лет из-за ограниченного жилищного фонда. Все больше внимания уделяется денежной компенсации как альтернативе получению квартиры, а также параллельно развиваются другие механизмы обеспечения жильем, в частности льготное кредитование и отдельные государственные программы,

– пояснила адвокат.

Она пояснила, что сначала жилье предоставляется категориям, имеющим на него право вне очереди, а уже затем продвигается общая очередь.

Карина Марченко отмечает, что в любом случае военнослужащему лучше встать на квартирный учет, ведь это сохраняет право на обеспечение жильем. Однако не стоит рассчитывать на быстрое получение квартиры.

Во многих случаях получение денежной компенсации или использование государственных жилищных программ будет более эффективным и полезным механизмом для реализации своего права.

Напомним, что государство в настоящее время гарантирует ветеранам беспрепятственное получение социальных льгот: бесплатное медицинское обслуживание, скидки на жилищно-коммунальные услуги и бесплатный проезд.

Уволенные военнослужащие имеют преимущества при трудоустройстве, получении жилья, доступе к образованию, а также могут пользоваться скидками на услуги мобильной связи.