Військовий перебував на квартирному обліку: чи має він право на безоплатне житло після звільнення

Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" дає право на безкоштовне житло людям, які потребують поліпшення житлових умов. За умови звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також через скорочення штатів або проведенням інших заходів таке право нікуди не зникає. Головна умова – перебування на квартирному обліку. Про це адвокат Каріна Марченко розповіла в коментарі 24 Каналу.

Військові можуть одержати житло з державного житлового фонду або, за їхнім бажанням, грошову компенсацію. Експерт говорить: щодо цього питання існує судова практика.

Постанова Верховного Суду №240/35627/21 визначає, що звільнення особи з військової служби не можна вважати законною підставою для зняття її з квартирного обліку, якщо вона не була забезпечена житлом чи компенсацією за нього. Тобто службовець зберігає право перебувати на обліку у військовій частині або відповідному органі до фактичного отримання належних житлових приміщень.

У справі №748/303/20 Верховний Суд сформував висновок щодо застосування положень статті 12 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Порядку №1081.

Суддя врахував, що звільнений військовослужбовець є ветераном війни та учасником бойових дій. До того ж він перебував у черзі на квартирний облік для отримання житлова для родини з чотирьох осіб. З 2015 року чоловік включений до списку службовців, які мають право на першочергове одержання житлових приміщень як учасник бойових дій, і на момент звільнення мав понад 20 років вислуги. Тобто його ніби й не можна було знімати з квартирного обліку. Проте Суд визначив, коли згідно з Порядком, навіть за таких умов людина більше не претендує на безоплатне житло.

Каріна Марченко Адвокат, власниця "Адвокатського бюро Каріни Марченко" Військовослужбовці знімаються з обліку у разі: поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпала потреба в наданні житла; засудження до позбавлення волі на строк понад 6 місяців, крім умовного засудження; звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, через систематичне невиконання умов контракту; подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік; в інших випадках, передбачених законодавством.

Практика показує, що отримати компенсацію реальніше

Каріна Марченко зазначила, що станом на 2026 рік, військові отримують житло за квартирною чергою, але це скоріше виняток, ніж правило.

Черги формувалися роками, а в окремих випадках люди перебувають у них понад 10 – 20 років через обмежений житловий фонд. Дедалі більше уваги приділяється грошовій компенсації як альтернативі отриманню квартири, а також паралельно розвиваються інші механізми забезпечення житлом, зокрема пільгове кредитування та окремі державні програми,

– пояснила адвокат.

Вона пояснила, що спочатку житло надають категоріям, які мають на нього право поза чергою, а вже потім рухається загальна черга.

Каріна Марченко зазначає, що в будь-якому випадку військовому краще ставати на квартирний облік варто, адже це зберігає право на забезпечення житлом. Проте не варто розраховувати на швидке отримання квартири.

У багатьох випадках отримання грошової компенсації або використання державних житлових програм буде більш дієвим і корисним механізмом, щоб скористатися своїм правом.

Нагадаємо, держава зараз гарантує ветеранам безперешкодне отримання соціальних пільг: безплатний медичний догляд, знижки на житлово-комунальні послуги та безоплатний проїзд.

Військові, які звільнилися, мають переваги у працевлаштуванні, отриманні житла, доступі до освіти, а також можуть користуватися знижками на послуги мобільного зв'язку.