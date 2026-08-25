У ТЦК нет особых прав на оружие: адвокат объяснила, когда его все же могут применить

Эксперты отмечают, что территориальные центры комплектования – не являются правоохранительными органами, подобными полиции, поэтому применение представителями какого-либо оружия против гражданских лиц не допускается. Однако законодательством определен единственный случай, когда даже служащим разрешено применять норму о необходимой обороне.

Могут ли ТЦК применять оружие в особых случаях

ТЦК и СП, как органы военного управления, обеспечивающие проведение мобилизации, не могут безоговорочно применять оружие в ходе своей работы. В свое время даже сотрудник Черновицкого районного территориального центра отмечал, что "сотрудники ТЦК и СП не обладают отдельными специальными полномочиями на ношение или использование оружия при выполнении задач в составе групп оповещения".

Поэтому в настоящее время нет законных оснований для применения к гражданским лицам наручников, газовых баллончиков, резиновых дубинок и других спецсредств. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Лилия Мамедова.

Однако в особых случаях – когда служащему действительно угрожает опасность – применение оружия допускается статьей 36 Уголовного кодекса Украины о необходимой обороне. Ранее народный депутат Александр Федиенко пояснял, что военнослужащий ТЦК имеет право применить оружие, если на него было совершено реальное нападение. Например, если его избивают, пытаются отобрать оружие, или когда нападение совершает вооруженный человек или группа лиц, причем у нападающих есть нож или другое оружие. Лилия Мамедова подчеркнула, что это все равно не дает особых прав сотрудникам центров комплектования, поскольку эта норма касается любого человека.

Лилия Мамедова Адвокат Однако мы наблюдаем, что в последнее время центры комплектования перешли все границы и потому сталкиваются с определенными последствиями, которые даже приводят к лишению жизни человека. Но законным является лишь применение силы в порядке необходимой обороны в ответ на реальное физическое нападение, угрожающее жизни или здоровью сотрудника ЦКК.

В других случаях, когда сотрудники центров комплектования применяют спецсредства или оружие для задержания, пресечения побега или преодоления пассивного сопротивления, они выходят за пределы своих полномочий. По словам эксперта, это превышение полномочий, за которое предусмотрена ответственность.

Напомним, ЦКК имеют четко определенные законом полномочия во время мобилизации, и они не ограничиваются лишь вручением повесток. В частности, сотрудники могут оповещать военнообязанных и резервистов, проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вручать повестки.

Сотрудники также могут фиксировать проверку документов и вручение повесток на видео, а если человек совершил административное правонарушение, ТЦК может обратиться в полицию с просьбой о его административном задержании и доставке.