Чи можуть ТЦК застосовувати зброю в особливих випадках

ТЦК та СП, як органи військового управління, що забезпечують виконання мобілізації, не можуть беззаперечно застосовувати зброю для своєї роботи. Свого часу навіть співробітник Чернівецького районного територіального центру коментував, що "співробітники ТЦК та СП не мають окремих спеціальних повноважень на носіння або використання зброї під час виконання завдань у складі груп оповіщення".

Відтак нині немає законних підстав для застосовувати до цивільних громадян кайданок, газових балончиків, гумових кийків та інші спецзасоби. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат Лілія Мамедова.

Проте в особливих випадках – коли службовцю дійсно загрожує небезпека – застосування зброї дозволяє стаття 36 Кримнального кодексу України про необхідну оборону. Раніше народний депутат Олександр Федієнко пояснював, що військовослужбовець ТЦК має право застосувати зброю, якщо на нього був здійснений реальний напад. Наприклад, якщо його б'ють, намагаються відібрати зброю, або коли напад здійснює озброєна людина, чи група осіб. напад групою осіб, є ніж чи інша зброя у нападників. Лілія Мамедова наголосила, що це все одно не дає особливі права працівникам центрів комплектування, бо ця норма стосується будь-якої людини.

Лілія Мамедова Адвокат Однак ми спостерігаємо, що останнім часом ТЦК перейшли всі межі та через це мають певні наслідки, які навіть виходять у позбавлення життя особи. Але законним є лише застосування сили як необхідна оборона у відповідь на реальний фізичний напад, що загрожує життю чи здоров’ю працівника ТЦК.

Інші випадки, коли співробітники центрів комплектування застосовують спецзасоби чи зброю для затримання, зупинки втечі чи подолання пасивного опору, вони виходить за межі повноважень. За словами експерта це перевищення, за яке передбачена відповідальність.

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Нагадаємо, ТЦК мають чітко визначені законом повноваження під час мобілізації, і вони не обмежуються лише врученням повісток. Зокрема, працівники можуть оповіщати військовозобов'язаних і резервістів, перевіряти військово-облікові документи у чоловіків 18 – 60 років та вручати повістки.

Службовці також можуть фіксувати перевірки документів і вручення повісток на відео, а якщо людина вчинила адміністративне правопорушення, ТЦК може звернутися до поліції щодо її адміністративного затримання та доставлення.