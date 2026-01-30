УБД не навсегда: в каких случаях статус могут отменить

Военнослужащие, участвующие в защите Украины, имеют право на статус участника боевых действий, что открывает доступ к льготам, выплатам и специальным пенсионным гарантиям. В то же время закон предусматривает случаи, когда этот статус могут отменить, и о таких рисках следует знать заранее.

Когда и при каких условиях могут отменить статус УБД?

Статус участника боевых действий может быть пересмотрен и даже отменен, если появляются законные основания для такого решения. Хотя УБД предоставляется за реальное участие в боевых действиях, украинское законодательство предусматривает ситуации, когда государство имеет право отозвать этот статус.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 203, решение об аннулировании принимает та же комиссия, которая ранее подтвердила право военнослужащего на УБД. Ключевыми основаниями являются:

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления во время выполнения боевых или служебных задач если это установлено судом;

а также выявление недостоверных данных, на основании которых статус был получен.

В таких случаях проводится служебная проверка, после чего в течение 30 дней принимается решение.

Важно! Отмена УБД не происходит автоматически. Военнослужащий имеет право знать основания такого решения и обжаловать его в судебном порядке, если считает действия комиссии необоснованными или такими, нарушающими его права.

Какие льготы могу потерять УБД?

Для большинства лиц со статусом участника боевых действий льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг продолжают действовать без дополнительных обращений. Автоматическое продление возможно при условии, что данные, от которых зависит право на льготу и ее размер, остались неизменными.

Если же произошли изменения, особенно относительно места жительства, состава семьи, категории льготника или перечня коммунальных услуг. В таких случаях льготу нужно будет переоформить.

Обратите внимание! Как напомнили в ПФУ, УБД обязан в течение 30 календарных дней подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление с обновленными сведениями.

Что еще стоит знать о статусе УБД в Украине?