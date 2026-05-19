Принимают ли нотариусы документы из Дии: что говорит закон и в чем главная проблема

Хотя государство и пытается цифровизировать все государственные услуги, практика показывает, что не все нотариусы готовы к изменениям. Во многих случаях специалисты отказывают гражданам, если у них нет бумажного идентификационного кода.

Действительно ли некоторые услуги не доступны без бумажной карточки налогоплательщика?

Большинство услуг в Украине уже цифровизированы, а специалистам достаточно предъявить электронный документ в Дии. Однако люди сталкиваются со случаями, когда без физического документа не обойтись для получения нотариальной услуги. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Смотрите также ДияAI меняет формат общения с государством: как воспользоваться новой функцией

Первоначально, невозможность принять электронную карточку налогоплательщика заключается в недостаточной подготовке законодательства. Ведь цифровые сервисы не урегулированы в сфере нотариата, из-за чего возникают споры.

После того как государственные услуги масштабно цифровизировали, людей заверили, что все электронные документы приравниваются к оригиналу и имеют такую же юридическую силу. Но именно нотариусы по закону не могут принимать электронные документы, ведь в нормах это не прописано.

Нотариат сейчас наиболее формализованная сфер права, в которой не разрешаются любые ошибки в идентификации личности и ее данных может привести к тому, что сделка может стать недействительной. В таких случаях часто ответственность несут именно нотариусы.

Так Закон Украины "О нотариате" указывает, что во время предоставления услуги нужно проверить налоговые данные человека именно с помощью карточки, справки, или копии документа. Хотя документ в Дии можно считать цифровой копией ИНН, потому что данные туда подтягиваются из реестров, но только ее не достаточно для совершения сделок.

То есть человек может прийти к нотариусу только с Дией и ID-картой, но получить отказ из-за отсутствия бумажной справки о присвоении налогового номера.

Законы "Об электронных доверительных услугах" и "Об электронных документах и электронном документообороте" позволяют прием электронных документов, если у того, кто их проверяет, есть техническая возможность для этого. А в Украине до сих пор нет отдельной процедуры, чтобы нотариусы или другие получатели могли проверить е-карты РНОКПП.

Кроме того, к делу человека обязательно приобщается копия его электронного документа. Если человек подал электронный идентификационный код, то это не считается необходимой копией.

При этом электронные документы уже давно принимают работники в украинских банках, ЦНАПах, судах и при получении государственных услуг. Сфера нотариата выглядит как исключение.

Почему это важно?

Нотариусы не рискуют нарушать закон, ведь за неправильность данных они отвечают персонально. Поэтому нормы требуют отказывать гражданам в услугах, если у них нет при себе установленных документов.

Поэтому специалисты пользуются специальным регулированием и пользоваться исключительно бумажным документооборотом. Специалисты из-за такого регулирования часто выбирают более формальный и безопасный подход.

Какой позиции придерживается Верховный Суд?

Верховный Суд поддерживает потребность специального цифрового порядка. Так даже если доверенность была сформирована через "Электронный суд" является действующей даже без удостоверения нотариуса. В соответствующем решении говорилось о том, что в Украине предусмотрен механизм электронного представительства и существования "электронной доверенности".

При этом законодательство о нотариате не менялось, поэтому Верховный Суд в деле №520/671/23 поддержал наказание для нотариуса, в частности блокирование доступа к государственному реестру, из-за того, что он допустил ошибку при проверке судебного решения в электронной форме. Поэтому, соблюдение установленного порядка и проверки нотариусом всех документов является главным препятствием.

Поэтому чтобы проблему можно было решить, изменения следует вносить в законодательство о нотариате и электронной идентификации. Важно также дать нотариусам возможность каким-то образом проверять электронные РНОКПП и закрепить это право законодательно.

Украинцам перед обращением к нотариусу советуют заранее уточнять перечень документов и иметь их бумажные оригиналы.

Когда ИНН в Дии вступил в законную силу?