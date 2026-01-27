Архивы, не имеющие цены: как в Украине признают и хранят уникальные документы
- Уникальные архивные документы в Украине проходят тщательный отбор и получают статус национального культурного достояния через экспертно-проверочные комиссии.
- Цифровизация позволила сделать 445 уникальных документов доступными онлайн, в частности на международном портале "Архивы Европы".
Уникальные архивные документы являются бесценными свидетельствами истории, культуры и национальной памяти украинского народа. В Украине действует четкая процедура их отбора, сохранения и цифрового доступа, которая позволяет совместить охрану наследия с открытостью для общества.
Как хранят уникальные документы?
Уникальные архивные документы – это особо ценные материалы, сообщает Министерство юстиции Украины. Они имеют исключительное значение для истории, культуры и формирования национального самосознания украинцев и одновременно являются частью мирового культурного наследия.
Чтобы предоставить документам статус уникальных, работники государственных архивов систематически просматривают архивные фонды и отбирают материалы с особой исторической и культурной ценностью. По результатам отбора формируется аннотированный перечень по форме, утвержденной Министерством юстиции Украины.
После рассмотрения экспертно-проверочной комиссией архива перечень направляется в Центральную экспертно-проверочную комиссию Государственной архивной службы Украины. В случае согласования документы официально признаются уникальными и вносятся в раздел "Уникальные документы Национального архивного фонда" Государственного реестра национального культурного достояния.
Для таких материалов законодательство предусматривает особый режим хранения, в частности ограничения на копирование, выдачу оригиналов в читальные залы и экспонирование на выставках.
Обратите внимание! В то же время цифровизация сделала эти бесценные источники доступными онлайн. Сегодня коллекция насчитывает 445 уникальных документов, с которыми можно ознакомиться в электронном формате, в том числе и на международном портале "Архивы Европы", где они сопровождаются аннотациями на английском языке.
