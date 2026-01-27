Як зберігають унікальні документи?

Унікальні архівні документи – це особливо цінні матеріали, повідомляє Міністерство юстиції України. Вони мають виняткове значення для історії, культури та формування національної самосвідомості українців і водночас є частиною світової культурної спадщини.

Дивіться також Блокування банківських карток: які підстави має банк

Щоб надати документам статус унікальних, працівники державних архівів систематично переглядають архівні фонди та відбирають матеріали з особливою історичною та культурною цінністю. За результатами відбору формується анотований перелік за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

Після розгляду експертно-перевірною комісією архіву перелік надсилається до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України. У разі погодження документи офіційно визнаються унікальними та вносяться до розділу "Унікальні документи Національного архівного фонду" Державного реєстру національного культурного надбання.

Для таких матеріалів законодавство передбачає особливий режим зберігання, зокрема обмеження на копіювання, видачу оригіналів у читальні зали та експонування на виставках.

Зверніть увагу! Водночас цифровізація зробила ці безцінні джерела доступними онлайн. Сьогодні колекція налічує 445 унікальних документів, з якими можна ознайомитися в електронному форматі, зокрема й на міжнародному порталі "Архіви Європи", де вони супроводжуються анотаціями англійською мовою.

Нотаріальне засвідчення перекладу документів: коли і як це потрібно робити?