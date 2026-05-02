В некоторых случаях это необходимо: для чего суд признает человека нетрудоспособным

Признание человека недееспособным может позволить другим делать определенные действия вместо него. В частности, появляется возможность защищать его права со дня, когда суд назначит такой статус.

Когда и как человека могут признать недееспособным?

Граждане, которые имеют психические расстройства и могут не осознавать свои действия, могут получить себе опекуна. Для этого стоит обратиться в суд. Именно он определяет, можно ли человека признать недееспособным. Об этом рассказали эксперты Безоплатной юридической помощи.

Смотрите также Мужчина потерял зрение из-за операции: в Киеве будут судить врача, который серьезно травмировал пациента

Так, статус назначается, когда человек фактически не может руководить своими действиями или осознавать их значение из-за пережитого хронического, стойкого психического заболевания.

Суд изучает основания и доказательства, среди которых – экспертиза, медицинское заключение, показания свидетелей и прочее.

Заявление о признании лица недееспособным могут подать члены семьи или близкие. Также такие полномочия есть у органов опеки и попечительства или учреждений по оказанию психиатрической помощи.

Важно! Судебного сбора за рассмотрение дела о недееспособности нет. Однако если заявление окажется безосновательным, то заявитель должен оплатить судебные расходы.

Нужен ли адвокат?

Интересы недееспособного лица обязательно должен представлять адвокат. Более того, государство предоставляет бесплатного специалиста для таких граждан. Это разрешается Законом Украины о бесплатной юридической помощи.

Когда статус вступает в силу?

Суд принимает решение и если оно положительное, то это означает, что с того момента над нетрудоспособным лицом устанавливается опека. Человек, который получил право совершать от его действия, имеющие правовые последствия, одновременно несет ответственность, если его подопечный кому-то или чему-то навредит.

Заметим! Опекуном может быть только совершеннолетний человек. Эксперты БПП говорят, что часто такое право предоставляют именно родственникам или близким, учитывая их отношения с человеком. Но законодательство позволяет назначить и нескольких опекунов.

Определенное лицо может через суд отказаться от полномочий. Тогда для недееспособного человека в знать другого опекуна.

Что следует знать опекунам, которые являются военнообязанными?

Военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации, если они являются опекунами недееспособного лица или смотрителями за родственниками. Освобождение от мобилизации может действовать на время ухода за таким человеком.

Военнообязанные граждане, которые стали опекунами, могут ехать за границу. Но это возможно только для сопровождения лица с инвалидностью. Время пребывания за границей в таком случае не ограничивается.