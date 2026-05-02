Коли та як людину можуть визнати недієздатною?

Громадяни, які мають психічні розлади й можуть не усвідомлювати свої дії, можуть отримати собі опікуна. Для цього варто звернутися до суду. Саме він визначає, чи можна людину визнати недієздатною. Про це розповіли експерти Безоплатної правничої допомоги.

Так, статус призначається, коли людина фактично не може керувати своїми діями чи усвідомлювати їхнє значення через пережите хронічне, стійке психічне захворювання.

Суд вивчає підстави та докази, серед яких – експертиза, медичний висновок, показання свідків та інше.

Заяву щодо визнання особи недієздатною можуть подати члени сім’ї чи близькі. Також такі повноваження є в органів опіки та піклування чи закладів з надання психіатричної допомоги.

Важливо! Судового збору за розгляд справи щодо недієздатності немає. Проте якщо заява виявиться безпідставною, то заявник повинен сплатити судові витрати.

Чи потрібен адвокат?

Інтереси недієздатної особи обов’язково має представляти адвокат. Ба більше, держава надає безкоштовного фахівця для таких громадян. Це дозволяється Законом України про безоплатну правничу допомогу.

Коли статус стає чинним?

Суд ухвалює рішення і якщо воно позитивне, то це означає, що з того моменту над непрацездатною особою встановлюється опіка. Людина, яка отримала право вчиняти від її дії, що мають правові наслідки, водночас несе відповідальність, якщо його підопічний комусь чи чомусь зашкодить.

Зауважимо! Опікуном може бути лише повнолітня людина. Експерти БПД кажуть, що часто таке право надають саме родичам чи близьким, враховуючи їхні стосунки з людиною. Але законодавство дозволяє призначити й кількох опікунів.

Визначена особа може через суд відмовитися від повноважень. Тоді для недієздатної людини в знать іншого опікуна.

Що варто знати опікунам, які є військовозобовʼязаними?

Військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони є опікунами недієздатної особи або доглядачами за родичами. Звільнення від мобілізації може діяти на час догляду за такою людиною.

Військовозобов’язані громадяни, які стали опікунами, можуть їхати за кордон. Але це можливо лише для супроводу особи з інвалідністю. Час перебування за кордоном у такому випадку не обмежується.