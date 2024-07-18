Юрист Тіна Клецько звернула увагу на важливі моменти в отриманні відстрочки для догляду та опіки над рідними.
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Різниця між опікою і доглядом
Передусім, фахівчиня, вказала, що догляд та опіка – це різні поняття. Вони відрізняються способом і строками оформлення.
- Так, встановлення опікунства відбувається через суд, який має визнати особу недієздатною. Зазвичай сам процес займає від 6 місяців. Встановлення догляду здійснюється через органи виконавчої влади і займає орієнтовно до 2 місяців;
- Опікун несе відповідальність за здійснення правочинів від імені підопічного, управління його майном, забезпечення утримання та догляду за підопічним. Також опікунство можна встановити також над особою, яка не є родичем. Це можливо, якщо у цієї особи немає інших рідних.
- Доглядач своєю чергою здійснює допомогу у повсякденних справах, забезпечує медичний супровід, соціальну та психологічну підтримку. Встановлення догляду над особою, яка не є вашим родичем, є неможливим.
За словами Клецько, опікунство встановлюється за особою, яка є недієздатною. Вона не обов'язково повинна мати інвалідність. У інших випадках – оформлюється догляд.
Також юрист уточнила, що при встановленні догляду й опіки обов'язковим фактором є факт спільного проживання доглядальника/опікуна та підопічного.
Як оформити відстрочку на підставі опіки / догляду
Перед тим, як обрати військовозобов'язаного як кандидата в опікуни недієздатної особи, звертають увагу наступні моменти:
- доцільність призначення опікуном саме військовозобов'язаного;
- чи приязні стосунки між ним та недієздатною особою;
- чи є в особи інші близькі родичі, які могли б виконувати обов'язки опікуна.
Для оформлення відстрочки на підставі встановлення догляду основним необхідним документом є Акт встановлення факту здійснення догляду.
Відповідно у випадку отримання відстрочки після встановлення опіки, такими документами є:
- рішення суду про визнання особи недієздатною;
- рішення суду про призначення опікуна;
За наявності у військовозобов'язаного необхідних документів для отримання відстрочки від призову на військову службу, він має
- написати заяву на надання відстрочки від призову на військову службу;
- особисто подати таку заяву (разом із додатками, передбаченими постановою КМУ №560) до ТЦК та СП.