Юрист Тіна Клецько звернула увагу на важливі моменти в отриманні відстрочки для догляду та опіки над рідними.

Дивіться також Коли у "Дію" прийдуть штрафи за неоновлення даних: відповідь Мінцифри

Різниця між опікою і доглядом

Передусім, фахівчиня, вказала, що догляд та опіка – це різні поняття. Вони відрізняються способом і строками оформлення.

Так, встановлення опікунства відбувається через суд , який має визнати особу недієздатною. Зазвичай сам процес займає від 6 місяців . Встановлення догляду здійснюється через органи виконавчої влади і займає орієнтовно до 2 місяців;

, який має визнати особу недієздатною. Зазвичай сам процес займає від . і займає орієнтовно Опікун несе відповідальність за здійснення правочинів від імені підопічного, управління його майном, забезпечення утримання та догляду за підопічним. Також опікунство можна встановити також над особою, яка не є родичем . Це можливо, якщо у цієї особи немає інших рідних.

. Це можливо, якщо у цієї особи немає інших рідних. Доглядач своєю чергою здійснює допомогу у повсякденних справах, забезпечує медичний супровід, соціальну та психологічну підтримку. Встановлення догляду над особою, яка не є вашим родичем, є неможливим.

За словами Клецько, опікунство встановлюється за особою, яка є недієздатною. Вона не обов'язково повинна мати інвалідність. У інших випадках – оформлюється догляд.

Також юрист уточнила, що при встановленні догляду й опіки обов'язковим фактором є факт спільного проживання доглядальника/опікуна та підопічного.

Як оформити відстрочку на підставі опіки / догляду

Перед тим, як обрати військовозобов'язаного як кандидата в опікуни недієздатної особи, звертають увагу наступні моменти:

доцільність призначення опікуном саме військовозобов'язаного;

чи приязні стосунки між ним та недієздатною особою;

чи є в особи інші близькі родичі, які могли б виконувати обов'язки опікуна.

Для оформлення відстрочки на підставі встановлення догляду основним необхідним документом є Акт встановлення факту здійснення догляду.

Відповідно у випадку отримання відстрочки після встановлення опіки, такими документами є:

рішення суду про визнання особи недієздатною;

рішення суду про призначення опікуна;

За наявності у військовозобов'язаного необхідних документів для отримання відстрочки від призову на військову службу, він має