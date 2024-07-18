Юрист Тина Клецко обратила внимание на важные моменты в получении отсрочки для ухода и опеки над родными.

Смотрите также Когда в "Дію" придут штрафы за необновление данных: ответ Минцифры

Разница между опекой и уходом

Прежде всего, специалист, указала, что уход и опека – это разные понятия. Они отличаются способом и сроками оформления.

Так, установления опекунства происходит через суд , который должен признать лицо недееспособным. Обычно сам процесс занимает от 6 месяцев . Установление ухода осуществляется через органы исполнительной власти и занимает ориентировочно до 2 месяцев;

, который должен признать лицо недееспособным. Обычно сам процесс занимает от . и занимает ориентировочно Опекун несет ответственность за совершение сделок от имени подопечного, управление его имуществом, обеспечение содержания и ухода за подопечным. Также опекунство можно установить также над лицом, которое не является родственником . Это возможно, если у этого лица нет других родных.

. Это возможно, если у этого лица нет других родных. Смотритель в свою очередь осуществляет помощь в повседневных делах, обеспечивает медицинское сопровождение, социальную и психологическую поддержку. Установление ухода над лицом, которое не является вашим родственником, невозможно.

По словам Клецко, опекунство устанавливается за лицом, которое является недееспособным. Оно не обязательно должно иметь инвалидность. В остальных случаях – оформляется уход.

Также юрист уточнила, что при установлении ухода и опеки обязательным фактором является факт совместного проживания смотрителя/опекуна и подопечного.

Как оформить отсрочку на основании опеки/ухода

Перед тем, как выбрать военнообязанного как кандидата в опекуны недееспособного лица, обращают внимание на следующие моменты:

целесообразность назначения опекуном именно военнообязанного;

дружеские ли отношения между ним и недееспособным лицом;

есть ли у лица другие близкие родственники, которые могли бы выполнять обязанности опекуна.

Для оформления отсрочки на основании установления ухода основным необходимым документом является Акт установления факта осуществления ухода.

Соответственно в случае получения отсрочки после установления опеки, такими документами являются:

решение суда о признании лица недееспособным;

решение суда о назначении опекуна;

При наличии у военнообязанного необходимых документов для получения отсрочки от призыва на военную службу, он должен: