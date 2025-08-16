Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли опікун може виїхати за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.UA".

За яких умов опікун може виїхати за кордон?

За словами адвоката, військовозобов’язаний громадянин, який є опікуном, має право виїжджати за кордон з особою, над якою опікується. Проте лише в тому випадку, якщо ця особа має інвалідність.

Айвазян також додає, що якщо опікун має оформлене бронювання, він може виїхати за кордон і за цією підставою. Однак виїзд за кордон як заброньованого, у відрядження або відпустку, передбачає повернення військовозобов'язаного.

Натомість виїзд з особою, над якою встановлена опіка та яка залишається разом з ним за кордоном, часовими рамками не обмежений.

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з України під час воєнного стану. Проте це дозволено у випадку виключення з військового обліку. Після цього людина більше не належить до категорії резервістів або військовослужбовців строкової служби й може перетнути кордон.