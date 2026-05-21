100% сходства: из законопроекта о Гражданском кодексе убрали скопированную российскую статью

Одна из статей в рекордификации Гражданского кодекса была списана с российского законодательства. Юрист рассказал, почему ее нельзя было принимать.

Какую статью ГК, похожую на российскую, убрали из законопроекта №15150?

На пресс-конференции общественных активистов об изменениях Гражданского кодекса стало известно об одной норме, которую в проект переписали из российского ГК. Как пишет hromadske, об этом сообщил юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Кирилюк.

Законодатели несколько раз меняли проект Гражданского кодекса, который в результате в первом чтении поддержали народные депутаты на заседании 28 апреля. Хотя проект получил много критики, государственные чиновники объясняют необходимость таких изменений простым обновлением законодательства на пути к ЕС. Некоторые статьи, содержащиеся в 9 книгах ГК являются постоянными и менять их, по мнению авторов законопроекта, не нужно.

Но при обработке норм выясняются интересные детали. Например, норма, что могла разрешать брак с 14 лет, если девушка беременна, оказалась очень неправильной и такой, противоречащей моральным принципам. Поэтому ожидаемо, что ее убрали. Сейчас относительно чего закон не меняется – по решению суда брак граждане могут заключить с 16 лет.

Так же из проекта Гражданского кодекса убрали статью из книги №9, которая регулирует публичность гражданских и вещных прав. Речь идет о символической статье №1917, которая предлагает реформировать нотариат. Интересно, что предписания очень похожи на российские. Юрист говорит, что законодательная норма была фактически полностью скопирована с российской. Но все же ее решили убрать из законопроекта.

Только одна страна имела такую модель, как там была указана, – Российская Федерация,

– сказал Дмитрий Кирилюк.

Важно! Книга №9 нового Гражданского кодекса касается того, как государство будет фиксировать право собственности, сделки и другие юридически значимые действия. Именно поэтому любые изменения в этой сфере могут влиять как на работу нотариусов, так и на защиту имущественных прав граждан.

Особый резонанс в том числе и эта статья ГК вызвала из-за того, что реформа законодательства официально позиционируется как часть евроинтеграции Украины. Поэтому появление норм, которые эксперты связывают именно с российской правовой моделью, вызвало резкую реакцию среди правозащитников и части юристов. Ранее в комментарии 24 Каналу народный депутат Инна Совсун рассказала, что обновление кодекса не ведет Украину в ЕС, а наоборот частично "возвращает назад". Поэтому прикрытие евроинтеграцией противоречит реальности.

Юристы обращают внимание, что само по себе использование иностранного опыта, например европейского, в законодательстве не является проблемой. Однако важно понимать, что государство, которое воюет с Россией, не может брать за основу вражеские нормы.

Что еще критиковали украинцы?

Это уже не первая норма проекта Гражданского кодекса, которая вызывает критику среди общественности. Ранее специалисты и активисты обращали внимание на положения по семейному праву, возраста заключения брака и принципа "добропорядочности", которые, по их мнению, создают риски юридической неопределенности.

Обновление ГК получило широкое обсуждение в контексте того, что изменения создают ценности и правовые традиции, на которых Украина будет строить свое частное право после разрыва с советской и российской правовой системами.

Массовость выступлений против предложенного Гражданского кодекса показала поддержка украинцев недавно созданной петиции. Только за сутки ее поддержали 25 тысяч граждан. Теперь обращение должен рассмотреть президент.