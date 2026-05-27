Можно проверить себя в розыске ТЦК: какой лучший способ, чтобы это сделать

Военнообязанный, который попал в розыск, может быть задержан группой оповещения ТЦК. Поэтому важно знать, нужно ли человеку сняться с розыска и оплатить штраф.

Как проверить, находится ли военнообязанный в розыске?

Военнообязанный должен понимать, есть ли он в розыске, чтобы не попасть в ТЦК неожиданно. Для этого существует несколько способов. Об этом рассказали специалисты на портале "Юристи.UA".

К теме Сломали руку и применили электрошокер: на Волыни будут судить чиновника ТЦК за избиение мужчины

Кроме того, за нарушение правил воинского учета человеку могут заблокировать банковский счет. Это возможно, если руководитель ТЦК будет иметь целью привлечь его к административной ответственности, а сам обвиняемый проигнорирует штраф.

Однако наибольший риск для военнообязанного, который находится в розыске является задержание во время мероприятий по оповещению. ТЦК быстро определяют, обновил ли человек данные и стоит ли он на воинском учете. Поэтому юристы советуют сразу узнать, действительно ли он был объявлен в розыск.

Важно! ТЦК сначала сообщают о необходимости обновить данные военнообязанного, потом выносят штраф за нарушение правил учета, а потом только подают в розыск. Именно в такой последовательности работают большинство территориальных центров.

Проверить себя в розыске ТЦК можно с помощью Дии. По словам адвоката Юрия Айвазяна, даже без установки приложения Резерв+ в Дії можно сгенерировать электронный военно-учетный документ и из него узнать всю необходимую информацию о постановке на учет и возможном пребывании в розыске.

Адвокаты советуют всем военнообязанным периодически проверять актуальность данных в Резерв+ или через сформированный документ в Дии.

К слову, розыск ТЦК может длиться всего год. В дальнейшем вынесенное постановление считается недействительным. Но за это время гражданин может самостоятельно сняться с розыска.

Для этого нужно либо оплатить штраф, или обжаловать постановление через суд. Если человек выбирает все же не спорить и добровольно платит штраф, то он будет составлять всего 50% от суммы.

Напомним! За нарушение правил воинского учета в Украине предусмотрена административная ответственность в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Где ТЦК могут проводить розыск военнообязанных?

Стоит понимать, что "розыск ТЦК" в целом не установленная законная норма, а лишь способ ТЦК привлечь гражданина к ответственности за неявку по повестке или необновление данных.

Группы оповещения могут работать и проводить розыск по месту жительства военнообязанного, на работе, в общественных местах, на блокпостах или в пунктах пересечения государственной границы.

Даже если человек имеет право на отсрочку, то его можно задержать. ТЦК проверяют именно оформленное освобождение от мобилизации. Если отсрочка не была должным образом утверждена, то только право на ее получение освобождает от ответственности за нарушение правил воинского учета.