Данные в реестре и в билете не совпадают: что нужно сделать при проверке ТЦК

Военнообязанным во время проверки документов рекомендуется фиксировать на камеру несоответствия между бумажным военным билетом и данными реестра "Оберег". Это создает юридическую доказательную базу для защиты прав в суде и сводит к минимуму риск задержания.

Что именно нужно сказать перед камерой

Во время проверки военно-учетных документов не стоит спорить с представителями ТЦК о том, какая именно выписка является правильной. Вместо конфликтов гражданам рекомендуют четко воспользоваться обязательной процедурой видеозаписи, которую ведут уполномоченные лица. Об этом рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова в комментарии изданию Телеграф.

Если бумажный военно-учетный билет содержит сведения, отличающиеся от информации в реестре "Оберег" или приложении Резерв+, по закону преимущество отдается именно данным электронной системы.

Согласно действующему порядку, сотрудники центров комплектования обязаны осуществлять видеофиксацию проверки. Юрист советует в таком случае спокойно предъявить имеющиеся документы и непосредственно под запись нагрудной камеры зафиксировать свою правовую позицию.

Необходимо четко указать пункты, в которых именно возникло несоответствие, а также сообщить, подавалось ли уже официальное заявление об исправлении этих данных в реестр.

Это не изменяет правовых последствий самого несоответствия, но формирует доказательную базу для дальнейшего обжалования, если действия признают неправомерными,

– пояснила Диана Тернова.

Такая видеозапись остается ключевым аргументом, если сотрудники ТЦК превысят полномочия или попытаются привлечь лицо к ответственности без учета представленных исправлений. Гражданам, которые уже обращались с заявлением об изменении информации в реестре, рекомендуется всегда иметь при себе бумажный документ, подтверждающий подачу такого заявления.

Почему нельзя отказываться от повестки

Если при выявлении несоответствий военнообязанному вручают повестку на уточнение данных, юрист настоятельно рекомендует ее принять.

Помните, что в случае отказа уполномоченные лица составляют акт, после чего военнообязанного могут принудительно доставить в центр комплектования сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что автоматическое истечение срока отсрочки само по себе не является правонарушением и не влечет за собой немедленного штрафа, пока человеку надлежащим образом не вручат повестку. В то же время своевременное обновление информации в Резерв+ помогает избежать статуса розыска и блокировки бронирования во время проверок.

Чтобы исправить персональные данные без посещения ТЦК, в приложении Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн". В случае несоответствия данных можно подать запрос на исправление через приложение или обратиться в ТЦК с необходимыми документами.