Более 2 миллиардов из бюджета: государство оплатит лечение прокуроров и их семей

Кабинет Министров утвердил порядок медицинского обслуживания прокуроров и членов их семей за счет средств государственного бюджета. Для покрытия этих расходов и повышения окладов финансирование прокуратуры в 2027 году планируется существенно увеличить.

Куда пойдут дополнительные миллиарды из бюджета

Правительство приняло постановление о финансировании медицинских услуг для сотрудников прокуратуры и их семей. Деньги будут выделяться из расходов Офиса Генерального прокурора. Фактически государство берет на себя полное медицинское обеспечение семей прокуроров непосредственно из карманов налогоплательщиков. Об этом написал общественный деятель Николай Томенко на своей странице в фейсбуке.

Такое решение правительства позволит решать проблемы со здоровьем прокуроров и членов их семей за счет официальных бюджетных средств.

Очевидно, так чиновники стремятся остановить массовую эпидемию инвалидности среди молодых прокуроров,

– пишет Томенко.

Чтобы обеспечить пересмотренные зарплаты сотрудникам ведомства и новые медицинские гарантии для их семей, Кабмин решил увеличить расходы в проекте госбюджета на 2027 год. Финансирование прокуратуры хотят дополнительно увеличить на 2 миллиарда 532 миллиона гривен.



Постановление Кабинета Министров о расходах на здравоохранение прокуроров / Скриншот

Общая смета ведомства после такого пересмотра достигнет астрономической отметки в 21 миллиард 146 миллионов гривен. То есть расходы государства на органы прокуратуры подскочат примерно на 13,6% по сравнению с текущими показателями.

Для обычных налогоплательщиков это означает, что миллиарды гривен будут направлены не на социальную поддержку граждан или насущные нужды восстановления, а на ведомственные привилегии ограниченного круга госслужащих.

Обращаем внимание! Временное исполнение обязанностей Генерального прокурора президент Владимир Зеленский возложил на Антона Ковальского. Полноценного руководителя парламента еще предстоит назначить.

Напомним, недавно парламентарии предложили пакет поправок к государственному бюджету на 2027 год, увеличивая социальные расходы более чем на 16 миллиардов гривен. Как рассказал в комментарии 24 Каналу народный депутат Сергей Козырь, среди поправок – снижение НДС до 5% на основные продукты и лекарства, дополнительное финансирование для поддержки переселенцев и социальных услуг, а также новые субвенции для прифронтовых общин.

К слову, в прошлом году государство выделило на финансирование Офиса Генерального прокурора 18,23 миллиарда гривен. Это на 1,6 миллиарда больше, чем в 2025 году.