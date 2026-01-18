Чтобы не остаться ни с чем: какое имущество можно поделить после развода

Развод всегда сложный не только эмоционально, но и юридически. Один из самых частых вопросов, который возникает у супругов: как правильно разделить имущество и по каким правилам это происходит в Украине.

Какое имущество супругов считается общим?

Первый шаг в вопросе раздела имущества после развода – понять, что именно закон считает общей собственностью супругов, пишет 24 канал со ссылкой на Семейный кодекс Украины.

Интересно Как изменить имя ребенка до года: что нужно знать родителям

Все, что было приобретено во время брака, принадлежит обоим супругам поровну, независимо от того, кто работал, зарабатывал больше или на кого формально оформлено имущество.

К общему имуществу обычно относятся:

жилье и земельные участки, приобретенные в браке;

автомобили, бытовая и другая ценная техника;

средства на банковских счетах, сбережения;

бизнес, корпоративные права или доли в нем корпоративные права или доли в нем;

мебель, другое движимое имущество;

доходы от работы, предпринимательства или профессиональной деятельности.

Справочно: Базовое правило при разделе общего имущества это равенство долей. То есть каждый из супругов имеет право на 50%, если иное не предусмотрено брачным договором или не доказано в суде.

Какое имущество не делится при разводе?

Наряду с общим имуществом существует также личная собственность, которая не подлежит разделу. К ней относятся активы, что юридически закреплены за одним из супругов, уточняет Liga Zakon.

В частности, не делится:

имущество, приобретенное до регистрации брака;

имущество, полученное после официального расторжения брака;

вещи индивидуального пользования (за исключением предметов роскоши);

средства, полученные в качестве компенсации ущерба;

подарки и наследство.

Справочно: Подаренное или унаследованное имущество по общему правилу не подлежит разделу при разводе, поскольку считается личной собственностью. Исключение возможно только в случаях, когда имущество было существенно улучшено за счет общих средств супругов или официально оформлено как совместная собственность.

Что еще следует знать о разводе?