Внебрачные дети в наследственных спорах: кто и на что может претендовать

Дети относятся к первой очереди наследников и имеют приоритетное право на имущество родителей после их смерти. В то же время наследственные вопросы нередко становятся причиной споров, а особенно чувствительными являются ситуации, когда в число наследников входят дети, рожденные вне зарегистрированного брака.

Могут ли наследовать дети, рожденные вне брака?

Украинское законодательство не связывает право на наследство с фактом пребывания родителей в браке. В соответствии с статьей 1261 Гражданского кодекса Украины, к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, его родители и муж или жена.

При этом закон не различает детей в зависимости от того, рождены они в браке или вне его.

Важно! Принцип равенства детей дополнительно закреплен в статье 141 Семейного кодекса Украины, которая устанавливает равные права ребенка независимо от происхождения и факта регистрации брака между родителями.

Ключевым условием для наследования является юридически установленное происхождение ребенка от отца или матери. Это регулируется нормами главы 15 Семейного кодекса Украины (определение происхождения ребенка). Подтверждением могут быть:

запись в свидетельстве о рождении;

добровольное признание отцовства (статьи 126 СКУ);

решение суда об установлении отцовства (статьи 128 СКУ).

Если отцовство официально не установлено, право на наследство может быть реализовано только после его подтверждения в судебном порядке.

Когда наследство гарантировано даже несмотря на завещание?

Отдельно закон защищает социально уязвимых членов семьи, гарантируя им часть наследственного имущества независимо от воли наследодателя. Речь идет о категориях лиц, определены статьей 1241 Гражданского кодекса Украины:

нетрудоспособных родителей;

малолетних и несовершеннолетних детей;

нетрудоспособного мужа или жену;

а также совершеннолетних детей с инвалидностью.

Такие наследники имеют право по меньшей мере на половину той доли, которую они получили бы при наследовании по закону. В случае споров вопрос рассматривается судом.

Обратите внимание! Закон допускает добровольный отказ от наследства: для этого нужно подать соответствующее заявление нотариусу в установленный срок.

Что еще стоит знать о наследовании в Украине?