Верховная Рада поддержала постановление с обращением к Кабинету Министров о смягчении условий работы бизнеса в период действия желтого уровня угрозы. Это позволит сохранить рабочие места и убережет малые предприятия от вынужденного закрытия после 4 декабря 2026 года.

Почему прежние ограничения грозили массовым закрытием

Если в заведении не обустроят укрытие – работа оказывается под угрозой. Выполнение таких требований правительства для большинства небольших кафе, сервисов и магазинов становится нереальным. Ведь построить собственное укрытие технически сложно или слишком дорого. Это встревожило народных депутатов, которые обратились в Кабинет Министров. 301 парламентарий принял постановление об обращении в Кабинет Министров относительно срочного пересмотра правительственного постановления № 1092 от 4 сентября 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал.

Этот документ играет важную роль для отмены жесткого временного дедлайна. Бизнес должен иметь возможность работать без оборудованного укрытия, если работники дали добровольное письменное согласие.

Проектом постановления Верховной Рады Украины предлагается рекомендовать правительству в течение трех календарных дней пересмотреть эти условия и разрешить продолжение работы во время желтого уровня угрозы без обязательного требования об обустройстве укрытия при наличии добровольного индивидуального письменного согласия работников,

– сообщили в Аппарате Верховной Рады.

Пересмотр правил важно осуществить именно сейчас, ведь без этого уже на следующей неделе – с 4 декабря – тысячам заведений пришлось бы приостанавливать работу. Депутаты отмечают, что это может привести к потере заработной платы наемными работниками и падению налоговых поступлений.

Предусмотрено, что каждый человек самостоятельно решает, оставаться ли на рабочем месте во время дроновой опасности, то есть при "желтом" уровне тревоги. Право прекратить выполнение обязанностей и уйти в безопасное место – сохраняется.

Предприятия и в дальнейшем должны будут информировать работников и посетителей о воздушной тревоге и обеспечивать предусмотренные законодательством меры безопасности,

– уточнили в парламенте.

Что это изменит для повседневной жизни и доходов

Такой подход позволит сохранить рабочие места и зарплаты работников в сфере торговли и обслуживания. Граждане и в дальнейшем будут иметь доступ к базовым товарам, почтовым и бытовым услугам даже в периоды длительных тревог.

Кроме того, бюджет получит предусмотренные налоги, которые сейчас крайне необходимы для обеспечения безопасности страны. Теперь окончательное решение и соответствующие изменения в нормативные акты должно принять правительство.

Напомним, в сентябре правительство утвердило правила, согласно которым предприятия без оборудованных укрытий имеют право работать во время "желтого" уровня угрозы только до 4 декабря 2026 года.

Адвокат Марина Суткович в комментарии 24 Каналу сказала, что бизнес может оказаться в заложниках у балансодержателя, который не захочет или не сможет обустроить безопасные помещения. Тогда ответственность будет возлагаться на арендаторов, которые в большинстве случаев также не могут позволить себе создание новых укрытий.