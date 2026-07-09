Можно ли выехать за границу после исключения с воинского учета: юристы дали несколько советов

Если у украинец призывного возраста есть документы и основания для выезда за границу, то проблем на пограничном контроле возникнуть не должно. Одной из категорий мужчин, для которых границы открыты, являются те, кого сняли с воинского учета.

Выезд за границу для лиц, непригодных к воинской службе

Если мужчина уже не стоит на учете и окончательно получил статус лица, не подлежащего воинской службе, то его должны выпустить за границу. Хотя правила воинского учета и выезда за границу регулируются разными законами, но именно в этом случае специалисты единодушно утверждают, что при наличии документов проблем быть не должно. Об этом говорится на портале "Юристы.UA".

Мужчина спросил экспертов, может ли он пересекать границу, если был признан негодным по причине заболевания позвоночника и полностью снят с учета. Юристы объяснили, что право на выезд из Украины у мужчины бесспорно есть, но пограничники также уполномочены проверять документы при необходимости.

Так, юрист Сергей Богун отметил, что в приложении Резерв+ у мужчины указан статус "непригодный к воинской службе". Следовательно, помимо заключения ВЛК он должен иметь еще и протокол о решении. Эти документы дают право на свободный выезд из Украины.

Юрист Владислав Дерий добавил, что общее правило на пограничном контроле остается неизменным – у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут проверять военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

То есть лицам, имеющим право на выезд, необходимо подготовить:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ с отметкой об исключении из воинского учета;

справку о болезни от ВЛК (ее тоже желательно иметь) или протокол заседания врачей.

Если вам по надуманным причинам не разрешают пересечь границу, вы должны потребовать письменный отказ в таком праве, который оформляется в виде решения. В дальнейшем его может отменить или изменить начальник органа охраны государственной границы или суд,

– рассказал юрист.

Напомним, адвокат Олег Паньчак рассказал 24 Каналу, что статус "невоеннообязанный" фактически означает, что человек не состоит на воинском учете. Но "снятие с учета" – это не синоним этого понятия. По словам эксперта, снятие с учета часто носит технический характер, например в связи со сменой места жительства или постановкой на учет в другом ТЦК.

Список граждан, которых могут исключить из учета, содержится в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Добавим, что мужчины, имеющие право на пересечение границы во время военного положения, на всякий случай должны иметь дополнительное подтверждение своих данных. Из-за возможных технических сбоев в реестре "Оберег" некоторые сведения об отсрочке или других основаниях для выезда могут не отобразиться вовремя. Идеально будет, если у человека будет PDF-версия военно-учетного документа или его бумажный вариант.